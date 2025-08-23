امدادرسانی در ۲۶حادثه رانندگی در سمنان؛ ۸ نفر در جنگل ابر نجات یافتند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امداد گران طی یک هفته گذشته به ۲۶ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۸۵ نفر را رقم زده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ مورد از حوادث فوق از نوع واژگونی بوده است، افزود: پنج مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر، پنج مورد انحراف سواری از جاده، یک مورد حریق زانتیا و یک مورد برخورد پژو ۴۰۵ با گاردریل امداد رسانی شده است.

فوت یک نفر در جاده‌های استان سمنان

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حوادث رانندگی یک هفته گذشته باعث جان باختن یک نفر نیز شده است، ابراز داشت: واژگونی پراید کیلومتر ۵۶ محور سمنان به دامغان یک کشته و سه مصدوم داشته است.

درخشان با بیان اینکه بیشترین تعداد مصدومان حادثه مربوط به تصادف کوئیک و پژو پارس کیلومتر ۲۲ محور فولاد محله به کیاسر بود، تصریح کرد: این حادثه هفت مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: واژگونی کوئیک کیلومتر ۶۰ محور سمنان به دامغان و واژگونی کامیون کیلومتر ۱۳۰ محور سبزوار به میامی هر کدام با شش مصدوم دیگر حوادث مهم به لحاظ تعداد مصدومان بوده است.

نجات طبیعت گردها در آبشار آلوچال جنگل ابر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه گرفتار شدن هشت نفر در جنگل ابر حوالی آبشار آلوچال شاهرود به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه کوهستان ابر به محل حادثه اعزام شد.

درخشان در ادامه تصریح کرد: پس از رسیدن به منطقه، نجات گران حادثه دیدگان در دره را پس از چند ساعت پیمایش به منطقه امن منتقل کردند.

وی افزود: خوشبختانه این طبیعت کردها در سلامت هستند و هیچ‌کدام از کوهنوردان دچار مصدومیت نشدند.