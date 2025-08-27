خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، رویا فریدونی: ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی عملیات اشغال کامل نوار غزه را آغاز کرده که این اقدام نه تنها با مخالفت‌های داخلی مواجه است، بلکه کارشناسان و ناظران بین‌المللی نیز درباره پیامدهای انسانی و امنیتی آن هشدار می‌دهند.

عملیات اشغال غزه، علاوه بر تشدید بحران قحطی و به خطر انداختن بیشتر جان غیرنظامیان فلسطینی، ارتش رژیم صهیونیستی را با چالش کمبود نیرو، فرسودگی تجهیزات مواجه کرده است. از لحاظ سیاسی نیز، این اقدام می‌تواند رژیم صهیونیستی را بیش از پیش در عرصه بین‌الملل منزوی ساخته و تبعات گسترده منطقه‌ای به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، پرسش‌های مهمی درباره آینده جنگ غزه مطرح می‌شود.

خبرنگار مهر در این راستا با «محمت بی خان» تحلیلگر ترکیه‌ای گفتگویی انجام داده است که متن آن را مطالعه می‌کنید؛

پیش از آغاز عملیات اشغال نوار غزه، میان کابینه نتانیاهو و فرماندهی ارتش درخصوص نحوه اجرای این عملیات، اختلافاتی وجود داشت و اکنون نیز نمی‌توان گفت که این اختلافات حل و فصل شده‌اند. این شکاف از لحاظ سیاسی چه پیامدهایی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت؟

اختلاف نظرهای موجود بین کابینه و فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی آنقدر عمیق نیست که تل آویو را متزلزل کند زیرا منشأ این اختلاف نظرها نه پایبندی به اصول حقوقی یا ارزش‌های انسانی، بلکه تنها مربوط به شیوه و زمان‌بندی اشغال است. بنابراین انتظار شکاف سیاسی بزرگ نمی‌رود. با این حال دلایل دیگری برای ایجاد شکاف‌های عمیق سیاسی در اسرائیل وجود دارد. تظاهرات گسترده‌ای که این روزها در اراضی اشغالی جریان دارد، نخستین بازتاب آن است. من فکر می‌کنم در آینده این شکاف‌ها عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

برخی کارشناسان معتقدند که عملیات اشغال غزه می‌تواند منجر به موج جدیدی از آوارگی، تشدید بحران قحطی در سراسر غزه و حتی به خطر افتادن جان اسرای صهیونیست شود. به نظر شما این اقدام چه پیامدهایی در عرصه انسانی خواهد داشت؟

متأسفانه ملت فلسطین پیش از این هم سخت‌ترین بحران‌های انسانی را پشت سر گذاشته و هنوز هم می‌گذراند. بحرانی سخت‌تر از این چه می‌تواند باشد؟ اما با وجود همه رنج‌ها، ملت فلسطین هرگز از ایمان، ارزش‌ها و مقاومت خود دست نکشیده است. رژیم صهیونیستی با وجود ارتکاب هرگونه وحشی گری، نتوانسته اراده ملت شریف فلسطین را درهم بشکند. همین موضوع خشم اسرائیل را برانگیخته است.

امروز جنایات رژیم صهیونیستی در وجدان جهانی محکوم شده و در سراسر جهان از تل آویو با نفرت یاد می‌شود. هفته گذشته در مکزیکوسیتی شخصاً شاهد تظاهرات مردمی علیه صهیونیست‌ها بودم. اگر بخواهم پاسخ را جمع‌بندی کنم، باید بگویم که در کوتاه‌مدت، این وضعیت آزمونی سخت برای مردم فلسطین خواهد بود، اما در بلندمدت، رژیم صهیونیستی بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. ما آینده را دقیق نمی‌دانیم، اما یقین داریم که حق و عدالت سرانجام جای خود را پیدا خواهند کرد.

نقش آمریکا در این طرح به‌عنوان حامی لجستیکی و بشردوستانه چگونه ارزیابی می‌شود؟

روابط واشنگتن و تل آویو درهم‌تنیده است. رژیم صهیونیستی بدون حمایت آمریکا نمی‌توانست این‌چنین بی پروا عمل کند. ویرانی شهرها و روستاهای فلسطین نه تنها چهره زشت اسرائیل، بلکه چهره واقعی آمریکا و غرب امپریالیستی را آشکار ساخته است. شعارهای آمریکا و اروپا درباره «حقوق بشر، دموکراسی و آزادی» در زیر آوار غزه مدفون شده است. تا زمانی که آمریکا از وحشی گری رژیم صهیونیستی حمایت کند، اعتبار خود را در جهان از دست داده است.

آمریکا، اسرائیل را شریک استراتژیک خود می‌بیند، در حالی که اسرائیل شریک استراتژیک آمریکا نیست، بلکه بلای استراتژیک آن است. لابی صهیونیستی آن‌چنان بر محافل سیاسی آمریکا سایه افکنده که سیاست این کشور را به گروگان گرفته است. روزی فرا خواهد رسید که همین آمریکا و کشورهای اروپایی که امروز از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند، بزرگ‌ترین زیان را از سوی تل آویو خواهند دید. رژیم صهیونیستی نه تنها برای ملت فلسطین یا کشورهای منطقه، بلکه برای تمام بشریت تهدید بزرگی است. در آمریکا نویسندگان و دانشگاهیانی وجود دارند که این حقیقت را دریافته‌اند اما لابی صهیونیستی، آنان را بی درنگ به «یهودستیزی» متهم می‌کند؛ حال آنکه مسئله «یهودستیزی» نیست و آنچه رخ می‌دهد «انسان‌ستیزی» است.

ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل فرسودگی نیروها و کمبود تجهیزات با چالش جدی مواجه است. ضمن اینکه کارشناسان صهیونیست با اشاره به هزینه‌های اشغال شهر غزه معتقدند که این اقدام حتی در صورت موفقیت، فشارهای مالی زیادی را به اقتصاد تل آویو وارد می‌کند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

در سرزمین‌های اشغالی بحران اقتصادی بزرگی وجود دارد. هر روز کشوری روابط خود را با آن قطع می‌کند. تا زمانی که اسرائیل به این روند ادامه دهد، تنها رابطه‌اش با آمریکا برقرار خواهد بود و در سطح بین المللی منزوی خواهد شد. این رژیم آن‌چنان افراطی است که این واقعیت‌ها را نمی‌بیند. بنابراین ممکن است اشغال را ادامه دهد. مشکل رژیم صهیونیستی فقط خستگی نیروها نیست، بحران روحی نیز در میان نظامیان اشغالگر دیده می‌شود چرا که هر روز شاهد خودکشی در میان آنان هستیم. رژیم صهیونیستی توان اندیشیدن را از دست داده و مانند «حیوان درنده» به هر سو حمله می‌کند.

این رژیم حتی اگر بتواند فلسطین را به‌طور کامل اشغال کند، باز هم پیروزی روانی و معنوی این جنگ از آن ملت شریف فلسطین خواهد بود. پرچم فلسطین در دل‌ها و وجدان‌های پاک در سراسر جهان در اهتزاز است و اسرائیل در همه‌جا با نفرت روبه‌روست. با این حال، برای تکمیل این پیروزی معنوی، باید از نظر مادی هم شکست سختی به صهیونیست‌ها تحمیل کرد؛ و این مهم تنها زمانی محقق خواهد شد که همه کشورهای منطقه دست در دست هم دهند.