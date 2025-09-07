«خلع سلاح حزب الله» خطایی راهبردی است؛ سلاح مقاومت در خدمت امت اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «احمد دستمالچیان» سفیر سابق ایران در لبنان و اردن در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» که با حضور کارشناسان ایرانی، لبنانی و یمنی در خبرگزاری مهر برگزار شد با بیان اینکه در شرایط حساس فعلی نیازمند تبیین شرایط منطقه و دنیا هستیم، گفت: ریشه تحولات باید دقیق و عمیق بررسی شود تا خطای تحلیلی و راهبردی رخ ندهد. گفتمان سازی و ارتقا دانش در ایران موجب بالا رفتن امنیت فکری و آرامش مردم خواهد شد.

وی افزود: در دوران گذار به سر می بریم. نتیجه این دوران اضمحلال تدریجی نظم قدیم و شکل‌گیری نظم جدید خواهد بود. همان چیزی که ۸۰ سال پیش اتفاق افتاد، امروز مجدداً در حال رخ دادن است. دو محور اساسی و تعیین کننده در منطقه در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند؛ یک طرف مثلث شوم و طرف دیگر ایران و محور مقاومت. هر دو طرف هم از جنگ بقا، جنگ تعیین سرنوشت و جنگ وجودی حرف می‌زنند. این‌ها نشان دهنده این است که این جنگ، جنگ تعیین کننده ای است.

او ادامه داد: اتفاقاتی که داخل این پازل رخ می‌دهد مانند زنجیره‌هایی به هم پیوسته هستند؛ اگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اتفاق می‌افتد مرتبط با خلع سلاح حزب الله است؛ اگر خلع سلاح حزب الله را مطرح می‌کنند و به حشد شعبی عراق فشار می‌آورند، علت این اقدامات به اهدافشان در سوریه بازمی‌گردد. ضرورت استراتژیک ایجاب می‌کند که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران از ریشه و عمق تحولات منطقه بیشتر آگاه باشند.

سفیر سابق ایران در لبنان مطرح کرد: مسئله خلع سلاح حزب الله جدید نیست. محور استکبار همیشه به سلاح حزب الله چشم داشته و دنبال خلع آن بوده است؛ از اولین روزی که حزب الله علیه اشغالگران جنگید تا امروز. آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله دائماً هم‌صدا بوده‌اند. همانطور که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران دچار حماقت و خطا راهبردی شدند، در مورد خلع سلاح حزب الله هم در حال تکرار همان خطا راهبردی هستند.

دستمالچیان اضافه کرد: هر اتفاقی در لبنان می‌افتد انعکاس آن را در منطقه می‌بینیم. ثبات لبنان، ثبات منطقه است. اگر لبنان بی ثبات شود منطقه نیز بی ثبات خواهد شد. سلاح حزب الله موازی با ارتش لبنان نیست بلکه مکمل آن است. سلاح حزب الله در دفاع از وطن به کار گرفته شده و به کمک ارتش آمده است. ارتش هیچ وقت بدون سلاح حزب الله نتوانسته کاری پیش ببرد. سیستم ارتش در تمام دنیا یک سیستم کلاسیک است اما مقاومت استراتژی غیرمتقارن بازدارنده دارد. چطور می‌توان سیستم مقاومت را در دل ارتش هضم کرد؟ اساس این نظریه از ریشه غلط است.

سفیر سابق ایران در اردن تاکید کرد: سران کشورهای عربی بدانند سلاح مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی دارای بازدارندگی برای همه امت اسلامی است. اگر این سلاح از دست حزب الله گرفته شود اولین کشورهایی که از توسعه طلبی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در امان نخواهند بود، کشورهای عربی هستند. سران کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی هیچ اعتمادی ندارند و در ملاقات‌های خصوصی به این مسئله اذعان می‌کنند.