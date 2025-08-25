  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

«استان سمنان» قطب انرژی تجدیدپذیر کشور شود؛ طلای پاک در دل کویر

«استان سمنان» قطب انرژی تجدیدپذیر کشور شود؛ طلای پاک در دل کویر

سمنان- وزیر کشور با بیان اینکه کویرهای ایران با انرژی خورشیدی باید به کلیدی برای رفع ناترازی انرژی و حفظ محیط زیست تبدیل شوند، گفت: استان سمنان می‌تواند قطب انرژی تجدیدپذیر کشور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در سمنان از حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدید پذیر به خصوص در استان‌های مستعد و کویری کشور خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه انرژی خورشیدی افزود: دولت از همه سرمایه‌گذارانی که علاقمند به ورود به این حوزه هستند دعوت می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

وزیر کشور همچنین ادامه داد: استان سمنان با ظرفیت‌های ویژه‌ای که در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد می‌تواند به قطب تولید انرژی تجدید پذیر به خصوص نرژی خورشیدی تبدیل شود و در این مسیر دولت حمایت‌های خود را انجام خواهد داد.

مؤمنی همچنین انرژی‌های تجدید پذیر را راهکاری برای رفع مشکل ناترازی انرژی دانست و بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های انرژی‌های تجدید پذیر حفظ محیط زیست و پاکیزه بودن آنها است.

وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست و حفظ منابع آبی از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم است افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی که انرژی‌های جدید پذیر دارند عدم نیاز به مصرف سوخت‌های فسیلی است.

کد خبر 6570057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها