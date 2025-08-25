«استان سمنان» قطب انرژی تجدیدپذیر کشور شود؛ طلای پاک در دل کویر

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در سمنان از حمایتهای دولتی از سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدید پذیر به خصوص در استانهای مستعد و کویری کشور خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان سمنان در حوزه انرژی خورشیدی افزود: دولت از همه سرمایهگذارانی که علاقمند به ورود به این حوزه هستند دعوت میکند تا برای سرمایهگذاری اقدام کنند.
وزیر کشور همچنین ادامه داد: استان سمنان با ظرفیتهای ویژهای که در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد میتواند به قطب تولید انرژی تجدید پذیر به خصوص نرژی خورشیدی تبدیل شود و در این مسیر دولت حمایتهای خود را انجام خواهد داد.
مؤمنی همچنین انرژیهای تجدید پذیر را راهکاری برای رفع مشکل ناترازی انرژی دانست و بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای انرژیهای تجدید پذیر حفظ محیط زیست و پاکیزه بودن آنها است.
وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست و حفظ منابع آبی از جمله اولویتهای دولت چهاردهم است افزود: یکی از مهمترین مزیتهایی که انرژیهای جدید پذیر دارند عدم نیاز به مصرف سوختهای فسیلی است.
نظر شما