محسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از دیدار پرسپولیس و سپاهان در گفت‌وگویی به تحلیل این مسابقه پرداخت و گفت: بازی باکیفیتی را شاهد بودیم. وقتی در ابتدای فصل دو تیم مدعی مقابل هم قرار می‌گیرند، تیمی که هوشیارتر باشد، شانس بیشتری برای برد دارد. مالکیت توپ بیشتر در اختیار سپاهان بود، اما تمرکز پرسپولیس، به‌ویژه در نیمه دوم، باعث شد آن‌ها سه امتیاز بسیار حساس را به دست بیاورند.

او ادامه داد: هنوز هیچ‌کدام از دو تیم به بلوغ تاکتیکی مدنظر کادرفنی خود نرسیده‌اند. با این حال پرسپولیس نشان داد که می‌تواند به‌خوبی از گل خود محافظت کند. این برد خیلی شیرین بود اما به‌وضوح مشخص است که همان‌طور که آقای هاشمیان گفته‌اند، بالانس در ترکیب وجود ندارد. وینگرها در این بازی نتوانستند آن‌طور که باید کار را پیش ببرند. هرچند در چند صحنه نفوذهای خوب سهیل صحرایی را دیدیم، اما این باید بیشتر شود.

مهاجم پیشین پرسپولیس با اشاره به ضعف خط میانی پرسپولیس افزود: حمل توپ توسط هافبک‌ها خیلی خوب نبود. پرسپولیس برای خلق موقعیت باید بیشتر روی بازی با توپ و پاس‌های سالم این بازیکنان حساب کند. در غیر این صورت در مسابقات بزرگ‌تر دچار مشکل خواهد شد.

او در پایان درباره عملکرد کادرفنی پرسپولیس گفت: به نظر من تعویض‌های وحید هاشمیان بسیار تأثیرگذار بود و نسبت به سپاهان کیفیت بالاتری داشت. همین تغییرات باعث شد کنترل مسابقه در دقایق پایانی در اختیار پرسپولیس قرار بگیرد و در نهایت برنده زمین باشند.