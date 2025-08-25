مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای گسترش فرهنگ اهدای خون و تأمین نیازهای حیاتی بیماران، تیم خون‌گیری انتقال خون استان روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان هرسین مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در بیمارستان شهدای هرسین آماده پذیرایی از مردم شریف و نیک‌سیرت این شهرستان است و انتظار می‌رود همانند گذشته با حضور گرم و پرشور خود، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است و این حضور ارزشمند می‌تواند در نجات جان بسیاری از بیماران و نیازمندان حیاتی به خون مؤثر واقع شود.

میرزاده همچنین از استقرار تیم سیار انتقال خون شهرستان کرمانشاه در استانداری خبر داد و گفت: به مناسبت هفته دولت، این تیم روز سه‌شنبه چهارم شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل استانداری مستقر خواهد بود و کارکنان استانداری می‌توانند با اهدای خون در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: اهداکنندگان خون، با عمل نوع‌دوستانه خود مصداق عینی شعار «با قطره‌ای از مهر، جان ببخشیم» هستند و اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه همواره تلاش کرده است زمینه حضور و مشارکت مردم را در این کار خیر فراهم کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استمرار برنامه‌های خون‌گیری سیار در شهرستان‌ها و ادارات، علاوه بر تأمین ذخایر خونی مورد نیاز استان، به اشاعه فرهنگ ایثار و کمک به بیماران در سطح جامعه کمک شایانی خواهد کرد.