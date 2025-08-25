شکوفایی گلستان با افتتاح صدها پروژه در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته دولت چهاردهم در استان گلستان با افتتاح و کلنگ‌زنی هزار و ۸۵۶ پروژه مهم در حوزه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی آغاز شد. این پروژه‌ها با مجموع اعتبار ۱۶ هزا و ۶۶۵ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارند که از این میزان، تقریباً هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی و هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به گستردگی این پروژه‌ها در ۱۴ شهرستان استان افزود: در این هفته، هر شهرستان یک روز افتتاح متمرکز دارد و پروژه‌های بزرگ به طور همزمان با حضور مسئولان استانی و محلی افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد. در ۶ شهرستان، استاندار گلستان شخصاً حضور خواهد داشت و سایر شهرستان‌ها میزبان معاونین استاندار خواهند بود.

وی همچنین از برگزاری حدود هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و هنری در نقاط مختلف استان خبر داد و تأکید کرد: محور این برنامه‌ها مردمی بودن است و با توجه به آغاز ماه ربیع، هدف اصلی برنامه‌ها ایجاد نشاط، امیدآفرینی و تقویت مشارکت عمومی است.

حمیدی در ادامه با اشاره به نقش شهرداری‌ها در این مراسم‌ها گفت: شهرداری‌ها موظف شده‌اند که پروژه‌های خود را همراه با جشن‌های مردمی اجرا کنند تا فضای عمومی استان رنگ و بوی شادی و خدمت بگیرد.

