مهاجم تیم ملی ایران وارد یونان شد؛ طارمی: خوشحالم به المپیاکوس پیوستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی صبح امروزیکشنبه ۹ شهریور به آتن رسید تا تست‌های پزشکی خود را پشت سر بگذارد و سپس به‌طور رسمی توسط باشگاه المپیاکوس یونان معرفی شود.

بر اساس گزارش‌ها، باشگاه المپیاکوس برای جذب این مهاجم باتجربه ایرانی، ۲ میلیون یورو به اینتر پرداخت خواهد کرد. طارمی نیز قراردادی دو ساله با این باشگاه بندر پیرائوس امضا خواهد کرد که دستمزد سالانه‌اش بیش از ۲ میلیون یورو خواهد بود.

طارمی در بدو ورود به آتن و در رابطه با دلیل انتخاب المپیاکوس اظهار داشت: خیلی خوشحالم که به المپیاکوس آمدم. می‌دانیم که این یک تیم بسیار بزرگ است. المپیاکوس تیمی بزرگ با تعداد زیادی هوادار پرشور است و من بسیار خوشحالم که هواداران را ملاقات می‌کنم.

او در مورد خط حمله المپیاکوس گفت: ما هم‌تیمی هستیم و هدفمان این است که تا جای ممکن به تیم کمک کنیم، بنابراین هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم.

خلاصه‌ای از سابقه طارمی

* قرارداد طارمی با اینتر تا تابستان ۲۰۲۷ بود.

* فصل گذشته، او در ۴۳ بازی در تمامی رقابت‌ها ۳ گل و ۹ پاس گل ثبت کرد و در مجموع ۱۸۸۷ دقیقه بازی کرد.

* ملی‌پوش تیم ملی ایران است و تاکنون ۵۶ گل در ۹۴ بازی ملی زده است.

* طارمی تابستان گذشته از پورتو به صورت بازیکن آزاد به اینتر پیوست. در چهار سال حضورش در پورتو، او ۹۱ گل و ۵۶ پاس گل در ۱۸۲ بازی ثبت کرده بود.