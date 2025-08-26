  1. استانها
  2. کردستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

کردستان برای جبران عقب ماندگی‌ها نیازمند تسهیلات جهشی است

سنندج – استاندار کردستان با تأکید بر عزم جدی دولت برای توسعه استان و جبران عقب‌ماندگی‌ها گفت: با این حال در برخی شاخص‌ها تفاوت فاحشی با دیگر استان‌ها به چشم می‌خورد که نیازمند اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر سه‌شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در طول جنگ ۱۲ روزه، مردم و مسئولان استان اتحاد بی‌نظیری از خود نشان دادند و این همدلی سبب شد آرامش و امنیت در استان حفظ شود، هرچند چهار شهر استان مورد تجاوز قرار گرفت.

وی افزود: در هفته دولت امسال، ۵۰۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شده یا به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد، ۴۴۳ پروژه قابل بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۵۷ پروژه نیز آغاز می‌شود.

استاندار کردستان با اشاره به تنش آبی در شهرستان بانه گفت: اجرای پروژه‌های آبرسانی آغاز شده اما نیازمند تزریق اعتبارات بیشتر است.

وی همچنین به پیشرفت ۹۳ درصدی تالار فرهنگ سنندج اشاره و تأکید کرد: کردستان استانی فرهنگی است و تکمیل این پروژه نیازمند حمایت ویژه دولت است.

لهونی در ادامه پیشنهادی اقتصادی مطرح کرد و گفت: راه‌اندازی بندر خشک و دهکده لجستیک می‌تواند علاوه بر بهره‌مندی همسایگان، پیشران توسعه استان باشد. وی از معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواست این موضوعات را در هیأت دولت پیگیری کند.

