به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی ظهر سهشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار داشت: در طول جنگ ۱۲ روزه، مردم و مسئولان استان اتحاد بینظیری از خود نشان دادند و این همدلی سبب شد آرامش و امنیت در استان حفظ شود، هرچند چهار شهر استان مورد تجاوز قرار گرفت.
وی افزود: در هفته دولت امسال، ۵۰۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شده یا به بهرهبرداری میرسد که از این تعداد، ۴۴۳ پروژه قابل بهرهبرداری و عملیات اجرایی ۵۷ پروژه نیز آغاز میشود.
استاندار کردستان با اشاره به تنش آبی در شهرستان بانه گفت: اجرای پروژههای آبرسانی آغاز شده اما نیازمند تزریق اعتبارات بیشتر است.
وی همچنین به پیشرفت ۹۳ درصدی تالار فرهنگ سنندج اشاره و تأکید کرد: کردستان استانی فرهنگی است و تکمیل این پروژه نیازمند حمایت ویژه دولت است.
لهونی در ادامه پیشنهادی اقتصادی مطرح کرد و گفت: راهاندازی بندر خشک و دهکده لجستیک میتواند علاوه بر بهرهمندی همسایگان، پیشران توسعه استان باشد. وی از معاون حقوقی رئیسجمهور خواست این موضوعات را در هیأت دولت پیگیری کند.
