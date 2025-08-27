  1. سلامت
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

وزیر بهداشت: بودجه دارویار باید از سازمان هدفمندی خارج شود

وزیر بهداشت: بودجه دارویار باید از سازمان هدفمندی خارج شود

وزیر بهداشت گفت: متأسفانه بعضی‌ها عرصه داروسازی را مورد تاخت و تاز قرار داده اند و بخش مهم سلامت در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز چهارشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۴، در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایش‌های رازی، گفت: داروساز و پزشک شدن، خیلی ارزشمند است، ولی نباید از کنار بزرگوارانی که در حوزه سلامت خدمت کرده اند، بی اعتنا عبور کرد.

وی افزود: متأسفانه بعضی‌ها عرصه داروسازی را مورد تاخت و تاز قرار داده اند و بخش مهم سلامت در کشور است.

وزیر بهداشت گفت: بعضی‌ها بدون کسب علم لازم و قرار گرفتن در جایگاه سلامت، می‌خواهند وارد عرصه تولید دارو شوند و این خیلی خطرناک است.

وی افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم تا جلوی این تهاجم غیر حرفه‌ای گرفته شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: پاسخ‌های رئیس جمهور به نامه‌های انجمن داروسازان ایران، نشان از اهمیت موضوع است.

ظفرقندی افزود: ظرفیت‌ها در حوزه سلامت بایستی با زیرساخت‌ها هماهنگ باشد. مثلاً در حرفه دندانپزشکی، بدون یونیت و تجهیزات لازم، خدمات دچار اُفت کیفی خواهد شد.

وی گفت: اگر خواسته‌های دانشجو مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتاً با دلسردی رشد می‌کند و دست به مهاجرت می‌زند.

وزیر بهداشت ادامه داد: من از انجمن داروسازان ایران به سهم خودم تشکر می‌کنم که می‌گوید اگر رعایت محرمانگی توزیع دارو رعایت نشود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

وی افزود: لازم است در بحث سواد سلامت کار کنیم و به سمت تجویز و مصرف منطقی دارو برویم که این قبیل موضوعات، کار انجمن‌ها است.

ظفرقندی گفت: انجمن‌ها با سازمان غذا و دارو وارد همکاری و تعامل شوند تا بتوانیم سطح سواد سلامت جامعه را بالا ببریم.

وزیر بهداشت افزود: عمده بودجه دارو در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که محقق نمی‌شود و باید این مشکل حل شود.

وی گفت: به رغم مشکلات و تحریم‌هایی که کشور با آنها مواجه است، اما کمبودهای دارویی کاهش یافته و این یک افتخار برای صنعت داروسازی کشور است و باید اعلام شود.

وزیر بهداشت افزود: مرگ و میر ناشی از تحریم‌ها، بیشتر از مرگ و میرهای حاصل از جنگ‌ها بوده است و در این بین، کودکان و سالمندان؛ بیشتر آسیب می‌بینند.

وزیر بهداشت گفت: در این هفته ۲۰ همت و در هفته آینده، مبالغی از بدهی‌های بیمه‌ها به زنجیره تأمین دارو پرداخت خواهد شد.

وی افزود: قیمت دارو باید به گونه‌ای باشد که کارخانه داروسازی بتواند سرپا بماند.

ظفرقندی با انتقاد از جوسازی ها علیه واقعی شدن قیمت دارو در کشور، گفت: اگر نخواهیم به صنعت داخلی بها بدهیم، مجبوریم با چند برابر قیمت، همین داروها را وارد کنیم.

حبیب احسنی پور

