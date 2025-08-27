دستگاه قضایی یکی از بازوهای اصلی توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در دیدار با حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر لزوم رفع مشکلات ترافیکی شهر گرگان از آغاز عملیات قطعه غربی کمربندی و استانداردسازی ورودی شرقی شهر خبر داد و گفت: حل معضل ترافیک گرگان یکی از اولویت‌های ما در حوزه زیرساختی است و با جدیت آن را دنبال می‌کنیم.

استاندار گلستان دستگاه قضائی را یکی از بازوهای اصلی توسعه کشور دانست و افزود: خام‌فروشی محصولات و نبود صنایع تبدیلی، مانع جدی رشد صنعتی گلستان بوده است و ما تلاش می‌کنیم با توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره ارزش علاوه بر اشتغالزایی از خروج مواد اولیه جلوگیری کنیم.

وی همچنین با اشاره به افتتاح و آغاز ساخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت سال جاری تأکید کرد: با حمایت‌های دستگاه قضائی سرمایه‌گذاران امروز با آرامش خاطر در گلستان فعالیت می‌کنند.

طهماسبی گفت: پروژه‌هایی همچون تکمیل سدچایلی و نرماب، آغاز عملیات اجرایی آب شیرین کن، جاده مینودشت – جنگل گلستان و توسعه گلخانه‌های مدرن در سطح هزار هکتار، به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد.