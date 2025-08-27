به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، در حاشیه جلسه دولت امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: دولت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، در سال جاری گامهای مؤثری برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل سرمایهگذاری به خصوص برای بخش خصوصی، برداشته است.
وی افزود: معاونت حقوقی در زمینههای مختلف اقدامات قابل قبولی انجام داده است. معاونت قانون اساسی در حوزه پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق هیئت پیگیری که رئیس آن هیئت شخص آقای رئیس جمهور هستند، گامهای مؤثری را برداشتند.
حجت الاسلام انصاری تاکید کرد: ما به زودی گزارش اختصاصی اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزههای مختلف را هتل امور مردم خواهیم رساند و امیدواریم که خدای متعال به همه دستاندرکاران توفیق دهد که بتوانیم به وظایف خود عمل کنند.
