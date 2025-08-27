  1. سیاست
  2. دولت
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

انصاری: دولت گام‌های مؤثری برای رفع موانع کسب و کار برداشته است

انصاری: دولت گام‌های مؤثری برای رفع موانع کسب و کار برداشته است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، در سال جاری گام‌های مؤثری برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری به خصوص برای بخش خصوصی، برداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه دولت امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: دولت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، در سال جاری گام‌های مؤثری برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری به خصوص برای بخش خصوصی، برداشته است.

وی افزود: معاونت حقوقی در زمینه‌های مختلف اقدامات قابل قبولی انجام داده است. معاونت قانون اساسی در حوزه پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق هیئت پیگیری که رئیس آن هیئت شخص آقای رئیس جمهور هستند، گام‌های مؤثری را برداشتند.

حجت الاسلام انصاری تاکید کرد: ما به زودی گزارش اختصاصی اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه‌های مختلف را هتل امور مردم خواهیم رساند و امیدواریم که خدای متعال به همه دست‌اندرکاران توفیق دهد که بتوانیم به وظایف خود عمل کنند.

در حال تکمیل…

کد خبر 6572259
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها