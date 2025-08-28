به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در مراسم ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزی کشور به میزبانی مجتمع شهید کلاهدوز مهدیشهر بابیان اینکه این اجلاسیه فرصتی برای ترویج نماز در مدارس و مقابله با آسیبهای اجتماعی است، ابراز داشت: توجه دانش آموزان به مبنای دین اسلام میتواند آنها را در مسیر درست هدایت و از آسیبها به دور سازد.
وی با بیان اینکه ۱۶ میلیون دانشآموز کشور آینده فردای این سرزمین را میسازند، افزود: در واقع این اجلاسیه بهانهای برای ترویج فرهنگ نماز میان این تعداد دانشآموز و خانوادههای آنها است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «توسعه فرهنگ اقامه نماز» و «انتقال باورهای دینی به نسل جوان» به عنوان مأموریتهای اصلی وزارتخانه است، ابراز داشت: نماز مسیری انسان ساز به شمار میرود لذا مهمترین رویکرد بعد از مباحث آموزشی توجه به ترویج فرهنگ نماز است.
کاظمی با بیان اینکه انتقال باورهای دینی به نسل جوان باید به صورت درست و مؤثر انجام شود، تصریح کرد: از این رو برای برآوردن انتظارات و اهداف با ستاد اقامه نماز همکاری مستمر وجود دارد.
وی با بیان اینکه مشارکت دانش آموزان در این اجلاسیه ها راهی برای ترغیب آنها به نماز است، افزود: تلاش شد تا پروژههای حوزه آموزش و پرورش به گونهای باشد که به ترویج فرهنگ نماز شتاب بخشد.
