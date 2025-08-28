دستگاه قضایی به مشکلات دو کارخانه تولیدی در شاهرود ورود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از طرح‌های اقتصادی شهرستان شاهرود از ورود دستگاه قضائی به رفع موانع تولید در دو کارخانه این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه از یک کارخانه و یک مجموعه پتروشیمی در شاهرود بازدید میدانی صورت گرفت، افزود: یکی از این واحدهای به واسطه بدهی و بازپرداخت تسهیلات دچار رکود شد که مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گرفته و ضمن حفظ توان اقتصادی سرمایه‌گذار، امکان ایجاد فعالیت و استمرار و ارتقای بهره‌وری این واحد تولیدی فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین درباره واحد دوم هم توضیح داد: تسهیلات بانکی هدفمند، کارشناسی‌شده و متناسب با نیاز واقعی این شرکت از طریق کمیته‌های فرعی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان با حضور دستگاه‌های عضو و با دعوت از بانک‌های عامل و دستگاه‌های ذی‌ربط، مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت تا فرایند اورهال و توسعه خطوط تولید با سرعت و دقت لازم عملیاتی شود.

اکبری در خاتمه صحبت‌های خود گفت: همکاری نزدیک و هم‌افزایی مؤثر میان دستگاه قضائی، بانک‌ها، نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی، لازمه عمل به فرمان مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر عبور از موانع تولید و تحقق واقعی شعار سال است و امیدواریم با تداوم این رویکرد، زمینه توسعه پایدار، افزایش اشتغال و شکوفایی اقتصادی در سراسر استان بیش از پیش فراهم شود.