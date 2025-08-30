واکنش امیری به جدایی از پرسپولیس + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس امروز شنبه ۸ شهریور با صدور اطلاعیه ای خبر از قطع همکاری و فسخ قرارداد با وحید امیری وینگر و کاپیتان چند فصل اخیر خود داد. این در حالی است که پس از پایان فصل بیست و چهارم لیگ برتر، قرارداد امیری با سرخ‌ها تمدید شد اما با روی کار آمدن وحید هاشمیان به عنوان سرمربی، امیری در لیست مازاد قرار گرفت و پس از چند جلسه مذاکره با مدیران این باشگاه رسماً از جمع سرخپوشان جدا شد.

در همین حال امیری در صفحه مجازی خود نوشت: «سلام بر صاحبانِ اصلی پرسپولیس، هوادارانِ عاشق و بزرگ، هر آمدنی رفتنی دارد و هیچکس از این قائده مستثنی نیست، صادقانه میگویم که اگر در این سالیان، اعتباری در فوتبال کسب کردم بعد از عنایتِ خداوند، فقط لطفِ بی حد شما بود، تا ابد مدیونتان هستم و محبت‌هایتان را هرگز فراموش نخواهم کرد، شما همیشه برای من و تیم پرسپولیس پشتوانه‌ای بزرگ بودید و هستید.

گلایه‌ها بسیار است ولی به این دلیل که هیچ گاه و در هیچ شرایطی و در هر تیمی که بازی کردم نخواستم که حاشیه‌ای از سمت من برای تیم ایجاد شود سکوت می‌کنم چون اعتقاد دارم که موفقیت در سایه‌ی وحدت و همدلی به دست می‌آید.

آرزوی موفقیت روز افزون برای تک تک شما دارم.

پرسپولیس تنها یک تیم نیست، یک هویت تاریخی ست و افتخار می‌کنم که نامم به عنوان یک سرباز در تاریخچه‌ی کهن این باشگاه ثبت شد.

خدانگهدارتان»