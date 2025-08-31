به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نوشاد عالمیان با «والا دیسلاو اورسو» از رومانی در مرحله نیمه نهایی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک، امروز (یکشنبه ۹ شهریور) برگزار شد. در این دیدار عالمیان در رقابتی نزدیک و پایاپای با حریفش با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی فینال شد.

نوشاد عالمیان بعد از اینکه نتیجه گیم نخست را واگذار کرد در دو گیم متوالی به برتری دست و اینگونه ۲ بر یک پیش افتاد اما در ادامه با پیروزی حریف رومانیایی، کار به تساوی کشید. در گیم پایانی، نوشاد عالمیان و «والا دیسلاو اورسو» رقابت نزدیکی را دنبال کردند که حتی به تساوی هم رسید اما در نهایت نوشاد برنده شد. نیما عالمیان برادران کوچکتر نوشاد، او را در این دیدار همراهی کرد.

با صعود نوشاد عالمیان به فینال فیدر چک، تنیس روی میز ایران در انتظار محقق شدن دو طلا از مسابقات فیدر چک خواهد بود. در بخش دوبل این رقابت ها هم ترکیب برادران عالمیان فینالیست شده است.

عملکرد نوشاد عالمیان در بخش انفرادی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک به این شرح است:

جدول ۶۴ نفره

* نوشاد عالمیان ۳ - «هیرومو کوبایاشی» از ژاپن یک

جدول ۳۲ نفره

* نوشاد عالمیان ۳ - «دنیا پینتو» از ایتالیا صفر

جدول ۱۶ نفره

* نوشاد عالمیان ۳ - بنیامین فرجی صفر

جدول ۸ نفره

* نوشاد عالمیان ۳ - «ژو سفرید» از فرانسه صفر

مرحله نیمه نهایی

* نوشاد عالمیان ۳ - « والا دیسلاو اورسو» از رومانی ۲

دیدار نوشاد عالمیان در فینال رقابت های تنیس روی میز فیدر چک روز دوشنبه (۱۰ شهریور) برگزار خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک که از ۶ شهریور آغاز شد روز دوشنبه با تعیین قهرمان و نایب قهرمان دیدارهای انفرادی به پایان می رسد. ایران با ۵ ورزشکار در این مسابقات شرکت داشت. نیما عالمیان و بنیامین فرجی به ترتیب در جدول ۱۶ و ۳۲ نفره به کار خود پایان دادند. امیرمهدی کشاورزی و محمد جواد سهرابی هم پیش از این مراحل حذف شدند.

در بخش دوبل هم ترکیب نوشاد و نیما عالمیان امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف ترکیب «یوتو آبه» و «سوتا نودا» از ژاپن می رود.