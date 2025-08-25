حجت الاسلام سعید مرادپور، امام جمعه شهرستان ابهر در استان زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز نخست تشکیل قرارگاه مسجد، آنچه اهمیت داشت برگزاری سریع جلسات بود. نخستین جلسه را برگزار کردیم و با توجه به نیاز، جلسات متعددی در بازه‌های زمانی کوتاه اما به تعداد زیاد ترتیب دادیم.

وی افزود: تمرکز ما بر برخی مساجد به‌عنوان مسجد نمونه قرار گرفت و در همین راستا اقدامات لازم برای سامان دهی امور مساجد شهرستان انجام شد. در این چارچوب روحانیون معرفی شدند و فعالیت‌ها آغاز شد.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها فعال‌سازی شبانه روزی حداقل یک مسجد در شهرستان بود، خاطرنشان کرد: این مسجد در تابستان نزدیک به ۲۰۰ نوجوان و جوان را تحت پوشش قرار داد و در حوزه‌های مختلف به آنان آموزش ارائه شد. آموزش همواره در اولویت برنامه‌های ما قرار داشته است.

حجت الاسلام مرادپور ادامه داد: نشستی با حضور امامان جماعت، هیئت امنای مساجد، خادمین و فرماندهان پایگاه‌های بسیج در دانشگاه آزاد برگزار شد. در این نشست مصوبات شورای راهبری مسجد تشریح و شیوه‌های جدید به آنان ابلاغ شد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از مساجد افزود: در مساجد حاضر می‌شویم و مشکلات آن‌ها را موردی بررسی می‌کنیم. برخی مساجد مشکل هیئت امنا دارند، برخی مشکل امام جماعت و حتی بعضی از مساجد فاقد امام جماعت هستند. تلاش ما این است که با پیگیری مستمر، مشکلات را برطرف کنیم و به افق ترسیم شده در راهبری مساجد دست یابیم.