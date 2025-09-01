  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

عراقچی: ایران آماده ارسال کمک به زلزله‌زدگان شرق افغانستان است

عراقچی: ایران آماده ارسال کمک به زلزله‌زدگان شرق افغانستان است

وزیر امور خارجه در پی زلزله در شرق افغانستان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارسال کمک‌های امدادی، درمانی و انسانی اعلام می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در پی زلزله در شرق افغانستان پیام تسلیت صادر کرد و نوشت: اندوه و تأسف عمیق خود، دولت و مردم ایران از وقوع زلزله شدید در شرق افغانستان را که منجر به جان‌باختن و زخمی شدن صدها تن از مردم شریف این کشور شد، اعلام می‌نمایم.

در این لحظات سخت و مصیبت بزرگ، ضمن ابراز تسلیت و همدلی صمیمانه با ملت بزرگ افغانستان و خانواده‌های داغدار، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارسال کمک‌های امدادی، درمانی و انسانی اعلام می‌دارد.

دل‌های ما در کنار مردم مقاوم افغانستان است و امیدواریم با همکاری منطقه‌ای و مشترک، بتوان این مصیبت را پشت سر گذاشت و تسکینی بر آلام سانحه دیدگان فراهم آورد.‏

کد خبر 6576434
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها