به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در پی زلزله در شرق افغانستان پیام تسلیت صادر کرد و نوشت: اندوه و تأسف عمیق خود، دولت و مردم ایران از وقوع زلزله شدید در شرق افغانستان را که منجر به جانباختن و زخمی شدن صدها تن از مردم شریف این کشور شد، اعلام مینمایم.
در این لحظات سخت و مصیبت بزرگ، ضمن ابراز تسلیت و همدلی صمیمانه با ملت بزرگ افغانستان و خانوادههای داغدار، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارسال کمکهای امدادی، درمانی و انسانی اعلام میدارد.
دلهای ما در کنار مردم مقاوم افغانستان است و امیدواریم با همکاری منطقهای و مشترک، بتوان این مصیبت را پشت سر گذاشت و تسکینی بر آلام سانحه دیدگان فراهم آورد.
نظر شما