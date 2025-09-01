۲۵۱ کلاس تحویل دانش آموزن گلستانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، گفت: محور این جشنواره توسعه عدالت آموزشی است؛ رویکردی که از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، به‌صورت جدی دنبال شده و رئیس‌جمهور نیز بر مردمی بودن این نهضت تأکید دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۴ پروژه با بیش از هزار و کلاس درس در قالب نهضت عدالت آموزشی در سراسر استان تعریف شده است، افزود: همه این پروژه‌ها با مشارکت مردم و بر اساس نیاز شهرستان‌ها طراحی شده‌اند و هر کدام با حضور یک خیر یا گروه مردمی آغاز شده‌اند.

فراهی گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تا مهر امسال، ۵۵ پروژه آموزشی با ۲۵۱ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۷۱۰ میلیارد تومان آماده شده که به‌طور میانگین هر روز یک کلاس درس و هر چهار روز یک مدرسه ساخته‌ایم که این آمار در نوع خود بی‌نظیر است.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان، با اشاره به سهم قابل توجه خیرین در تحقق این پروژه‌ها، اظهار کرد: از زمان تشکیل استان گلستان تاکنون، ۴۱۵ خیر حقیقی و ۱۱۵ شخصیت حقوقی در مدرسه‌سازی مشارکت داشته‌اند. تنها در شش ماهه نخست امسال، میزان تعهدات خیرین به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی هدف‌گذاری نهایی امسال را رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیارد تومان در تعهدات خیرین عنوان کرد و افزود: این جهش، نتیجه امیدآفرینی دولت در تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکت فعال خیرین بوده است.

فراهی همچنین با اشاره به سیاست باز تخصیص فضاهای آموزشی، گفت: در برخی مناطق با جابجایی مقاطع تحصیلی و تجمیع کلاس‌های خالی، توانسته‌ایم حدود ۱۲۰ کلاس درس را از این طریق سامان‌دهی کنیم.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۲۰ پروژه دیگر با ۱۲۶ کلاس درس و اعتبار ۳۲۵ میلیارد تومان تا مهرماه امسال خبر داد.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان در ادامه با تقدیر از نقش مجلس در تصویب بند مالیاتی مرتبط با بازسازی مدارس، گفت: امسال با همکاری سازمان امور مالیاتی، مردم توانستند مالیات خود را به‌صورت مستقیم به مدرسه‌سازی اختصاص دهند.

به گفته وی، تنها در شهرستان علی‌آباد با اطلاع‌رسانی محدود، ۱۳ میلیارد تومان از این محل جمع‌آوری شده است.

وی با تمجید از مشارکت مردم حتی در روستاهای محروم گفت: ما در مناطقی بودیم که وضعیت معیشتی مردم ضعیف بود اما با تلاش، حتی در حد تأمین صبحانه کارگران پروژه‌ها مشارکت کردند. این سطح از همدلی و دغدغه‌مندی واقعاً ارزشمند است.

فراهی در پایان از خبرنگاران دعوت کرد تا با پوشش اخبار جشنواره و معرفی فرصت‌های مشارکت، زمینه حضور هرچه بیشتر مردم و خیرین را در توسعه فضای آموزشی فراهم کنند.