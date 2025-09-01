  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

باد شدید اصفهان را درمی نوردد

باد شدید اصفهان را درمی نوردد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ناپایدار شدن وضعیت جوی استان طی پایان هفته جاری به صورت وزش باد شدید خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چهارشنبه شب و روزهای پایانی هفته، شرایط ناپایداری به صورت افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد در ساعات عصر و شب در مناطق مختلف استان وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت پیش رو جو استان پایداربوده و آسمان به صورت صاف، در برخی ساعات عصر وشب همراه با وزش باد گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان دمای هوا طی ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد و طی این مدت بیشینه و کمینه دمای هوای کلانشهر اصفهان بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

معتمدی افزود: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کد خبر 6576652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها