باد شدید اصفهان را درمی نوردد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چهارشنبه شب و روزهای پایانی هفته، شرایط ناپایداری به صورت افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد در ساعات عصر و شب در مناطق مختلف استان وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت پیش رو جو استان پایداربوده و آسمان به صورت صاف، در برخی ساعات عصر وشب همراه با وزش باد گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان دمای هوا طی ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد و طی این مدت بیشینه و کمینه دمای هوای کلانشهر اصفهان بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

معتمدی افزود: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.