سیدبندی آزادکاران برای حضور در مسابقات جهانی/«رحمان بی رحم» در سید یک

به گزارش خبرنگار مهر، شماره معکوس برای مسابقات کشتی قهرمانی جهان آغاز شده است و این رقابتها از ۲۲ شهریورماه به میزبانی زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد. طبق اعلام کادر فنی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی، در ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد، در ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی، در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی، در ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور، در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد را تشکیل میدهند.
در فاصله ۱۰ روز مانده به مسابقات قهرمانی جهان، اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی ورزشکاران را اعلام کرد. در وزن ۵۷، ۶۱، ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم علی مؤمنی، احمد جوان، امیرمحمد یزدانی و کامران قاسمپور نماینده کشورمان هستند که در بین ۸ نفر برتر قرار ندارند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در سید یک، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در سید ۳، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی در سید ۵، در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در سید ۶، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در سید ۵ و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در سید ۲ قرار دارند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی کامل راهی مسابقات میشود و آزادکاران هر وزن با رقبای سرسختی روبهرو خواهند بود:
۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی نماینده ایران است و باید با چهرههایی چون اسپنسر لی از آمریکا (نقره المپیک پاریس)، آرسن هارتونیان از ارمنستان (سه مدال برنز جهان و طلای اروپا)، اسلام بازارگانوف از آذربایجان (دو برنز اروپا) و امان سهراوات از هند (برنز المپیک) رقابت کند.
۶۱ کیلوگرم: احمد جوان در برابر نامهایی همچون زلیمخان آباکاروف از آلبانی (طلای و برنز جهان)، تاکارا سودا از ژاپن (طلای آسیا) و زائور اوگویف از روسیه (طلای المپیک و جهان) قرار خواهد گرفت.
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد ملیپوش کشورمان با اسلام دودایف از آلبانی (برنز المپیک پاریس)، وازگن توانیان از ارمنستان (برنز جهان) و کاتارو کیوکا از ژاپن (طلای المپیک پاریس) همگروه است.
۷۰ کیلوگرم: مهدی ممیوند در این وزن روی تشک میرود و باید از سد اوچیر تولگا از مغولستان (برنز جهان) و ارنظر آکناتالیوف از قرقیزستان (نقره و برنز جهان) عبور کند.
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی با رقبایی از جمله شرمن ولیف از آلبانی (برنز المپیک) و تاجمراز سالکازانوف از اسلواکی (نقره و برنز جهان) رقابت خواهد داشت.
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی نماینده ایران مقابل احمد عثماناف از روسیه (طلای جهان)، فرید جباروف از آذربایجان (طلای جوانان جهان) و زلیمخان خادجیف از فرانسه (نقره اروپا) کشتی میگیرد.
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور برای سومین طلای جهانی خود تلاش میکند و باید بر رقبایی چون ابراگیم خادیف از روسیه (طلای جوانان جهان)، زاهد والنسیا از آمریکا و بوریس ماکویف از اسلواکی (نقره و برنز جهان) غلبه کند.
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور با فیضالله آکترک از ترکیه (برنز جهان و طلای اروپا) و باتریبک تساکولوف از اسلواکی (نقره جهان) روبهرو خواهد شد.
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا باید مقابل احمد تاجالدینوف از بحرین، عبدالرشید سعدالهیف از روسیه و کایل اسنایدر از آمریکا مبارزه کند.
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، قهرمان سابق جهان، مهمترین رقیبش عبدالله قربانوف از روسیه خواهد بود.
