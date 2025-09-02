  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

«توران شاهرود» آخرین پناهگاه زادآور یوزپلنگ آسیایی در جهان است

شاهرود- مدیرکل محیط زیست استان سمنان، زیست‌کره توران شاهرود را آخرین پناهگاه زادآور یوزپلنگ آسیایی در جهان دانست که نجات آن مستلزم بهینه‌سازی زیستگاه و ایمن‌سازی کریدورهای حیاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار سمنان، ابراز داشت: سمنان بی نظیرترین استان کشور به لحاظ تنوع زیستی و زیست طبیعی است.

وی با بیان اینکه هشت گربه سان گوشت خوار موجود کشور در استان سمنان حضور دارند، افزود: همه نشخوارکنندگان وحشی کشورمان در استان سمنان زندگی می‌کنند و در نتیجه این استان دارای تنوع عظیم زیستی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه گونه نادر یوز از مهمترین گونه‌های جانوری کشور در شاهرود و میامی زندگی می‌کند، ابراز داشت: تنها زیستگاه زاد آور یوزپلنگ آسیایی در دنیا زیستکره توران شاهرود است.

یوسف پور با بیان اینکه محیط زیست در قبال یوز آسیایی سه رویکرد در نظر گرفته است، بیان کرد: نخستین رویکرد ما در قبال یوزپلنگ آسیایی بهینه سازی زیستگاه است.

وی افزود: دو رویکرد دیگر حفاظت محیط زیست در قبال یوز ایمن سازی و کریدور میاندشت و عباس آباد و همچنین تکثیر در اسارت محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قدم‌های خوبی برای حفظ گونه یوز آسیایی برداشته شده است، اضافه کرد: می‌کوشیم که اهتمام ویژه ای را در حفاظت از گونه نادر یوزپلنگ آسیایی اتخاذ کنیم.

