شهرزاد مظفر: فوتسال زنان ایران بیمار است؛ از شرایط فعلی خسته هستم!

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر در نشست خبری امروز سه شنبه (۱۱ شهریور) به تشریح برنامه‌های این تیم پرداخت و گفت: تقریباً از اوایل تیر که هدایت تیم ملی را به عهده گرفتم اردوهای تیم ملی را استارت زدیم. ابتدا یک اردوی استعدادیابی داشتیم که به مدت ۲ روز برگزار شد و از بین ۳۲ بازیکن حاضر در آن اردو ۱۱ بازیکن را به ترکیب اصلی اضافه کردیم. در حال حاضر چهارمین اردوی ما در حال برگزاری است. ۲۰ بازیکن هم در این حضور دارند و نهایتاً تا قبل از بازی‌های کشورهای اسلامی بتوانیم ۲ اردوی دیگر را برگزار کنیم.

وی افزود: به عنوان سرمربی تیم ملی اینطور نیست که فقط دغدغه تیم ملی را داشته باشم. تمام درگیری ذهن من فوتسال زنان است که متاسفانه بیمار است. لیگ فوتسال ما چندین سال است که از آن حالت همیشگی خارج شده و یک زنگ خطر جدی است که بهتر است شنیده شود.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: وضعیت بازیکن سازی در این چند سال مختل بوده ما همیشه به فوتسال پایه بی توجه بودیم. باشگاه‌ها خیلی انگیزه ندارند که بخواهند تیم داری کنند. بزرگترین چالش ما در حال حاضر بازی‌های تدارکاتی است. فدراسیون امکانات خوبی در اختیار ما می‌گذارد ولی متاسفانه هیچ بازی تدارکاتی نداریم که بتوانیم خودمان را محک بزنیم. فعلاً با روسیه برای برگزاری دو بازی تدارکاتی به توافق رسیدیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ادامه داد: مسئله ما این است که علاقه‌ای نداریم با تیم‌های آسیایی بازی کنیم چون قرار نیست با این تیم‌ها در یک گروه قرار بگیریم. دوست داریم با تیم‌های بازی کنیم که کمی ما را به حال و هوای جام جهانی نزدیک کند. با توجه به سیدبندی که داریم در یک گروه خیلی سخت قرار خواهیم گرفت. کار ما بسیار سخت است و قرار است با دو قدرت جهانی در یک گروه بازی کنیم.

وی اضافه کرد: تیم ملی ایران پتانسیل این را دارد که بتواند جزو چهار تیم برتر جهان قرار بگیرد البته حالا شرایط تغییر کرده و این جایگاه ما به خطر افتاده است. صرف اینکه ما استعداد داریم ما را به جایی نمی‌رساند و هدر رفت ما زیاد است. اگر همه منابع را جمع کنیم و در یک مسیر درست حرکت کنیم قطعاً شاهد اتفاق‌های خوبی خواهیم بود.

مظفر خاطر نشان کرد: بازیکنان با انگیزه کار خودشان را شروع کردند و چقدر حیف که این همه تلاش و انگیزه بدون بازی تدارکاتی است. لیگ یک قرار است به زودی آغاز به کار کند ولی نهایتاً تا قبل از بازی‌های کشورهای اسلامی بتوانیم شاهد برگزاری چهار بازی باشیم که واقعاً این تعداد بازی‌ها هرگز نمی‌تواند به تیم ملی کمک کند.

وی تاکید کرد: از حضور باشگاه استقلال در لیگ برتر هم بسیار استقبال می‌کنیم چون کمک خواهد کرد به دیده شدن این رشته. البته من از باشگاه استقلال گلایه دارم که برای بانوان خیلی هزینه نمی‌کند از ۱۵۰۰ میلیارد واقعاً چرا باید مبلغ خیلی اندکی برای یک تیم فوتسال زنان هزینه شود. مسئله اصلاً پول نیست مسئله مدیریت است. به نظرم بهتر است بگوییم پول در ورزش است ولی برای بانوان نیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان در پاسخ به این پرسش که آیا از حضور در تیم ملی پشیمان هستید؟ گفت: از شرایط موجود خسته هستم چون کاریمان هایمان خیلی سخت پیش می‌رود. تیم ملی تغذیه کننده است ولی همواره اینگونه است که اگر اتفاق ناگواری رخ بدهد همه نقدها سمت کادر فنی خواهد بود. واقعاً از شرایط خسته هستیم ولی نکته مثبت تیم‌ها همان انگیزه و پشتکار بازیکنان است که به ما کمک می‌کند. با تمام قوا تا پایان جام جهانی کنار تیم هستیم.

مظفر خاطر نشان کرد: فدراسیون از زمانی که ما آمدیم در آن بخشی که می‌توانست به ما کمک کرد. تاج و شجاعی همیشه شنونده صحبت‌های ما بودند. از فدراسیون که می دانم این تیم برای او مهم است تشکر می‌کنم. همیشه از کادر فنی قبلی انتقاد می‌شد که چرا جوان‌گرایی نشده است ولی در این زمینه ما باید نوک پیکان را به سمت باشگاه‌ها ببریم. بررسی کردیم دیدم میانگین سنی اکثر بازیکنان حاضر در لیگ ۲۸ است متاسفانه در لیگی که بازیکن ساخته نمی‌شود ما چگونه می‌توانیم تیم ملی را با بازیکنان جوان تشکیل دهیم. کادر فنی قبلی هم واقعاً در این زمینه مقصر نبود.

وی تاکید کرد: استعدادیابی باید به استان‌ها و باشگاه‌ها برود. این کار وظیفه فدراسیون نیست باید باشگاه‌ها و استان‌ها پیش قدم شوند. متاسفانه در این روند خیلی ضعیف عمل کردیم.