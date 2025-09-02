استانداردسازی سایت تکثیر یوز در توران شاهرود؛ وسعت ۱۰ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان از استانداردسازی سایت نگهداری و تکثیر یوزپلنگ آسیایی در زیست کره توران شاهرود خبر داد.
وی با بیان اینکه این سایت به میزان ۱۰ برابر مساحت خود وسعت پیدا کرد، بیان کرد: به دنبال تجهیز و اجرای برنامههای مناسب در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی هستیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین از تدوین یک برنامه ۵ ساله با هدف حفاظت از گونه نادر جانوری یوزپلنگ آسیایی خبر داد.
انصاری با بیان اینکه حفظ زیستگاه یوز از مهمترین بخشهای این طرح است، گفت: جلب همکاریهای مردمی و مشارکت مردم محلی و ایجاد بستر مناسب برای آن از جمله بخشهای این طرح است
وی با بیان اینکه حفاظت از زیستگاه یوزپلنگ آسیایی تنها به حفاظت از این گونه نادر نمیپردازد، افزود: یک نگاه کلان در خصوص حفظ زیستگاهها در مجموعه سازمان حفاظت از محیط زیست وجود دارد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم خود را یک دولت محیط زیستی میداند، گفت: انتظار داریم که طرحهایی مانند ایمن سازی کریدور تردد یوز که در ۱۰ سال گذشته ۱۳ مورد تلفات این گونه جانوری در آن ثبت شده، تسریع شود.
