  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

حمله موشکی یمن علیه اراضی اشغالی؛ حریم هوایی «بن گوریون» بسته شد+فیلم

تلویزیون رژیم صهیونیستی دقایقی قبل از حمله موشکی یمن علیه اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش این رژیم شلیک یک فروند موشک از سمت یمن علیه اراضی اشغالی را رصد کرده است.

رسانه‌های عبری زبان همچنین از بسته شدن حریم هوایی فرودگاه بن گوریون خبر دادند.

جبهه داخلی این رژیم اعلام کرد که آژیرهای خطر در مناطق مختلف شمال اراضی اشغالی به صدا درآمدند. ارتش اشغالگر صهیونیستی مجدداً مدعی رهگیری موشک شلیک شده از سمت یمن شد.

خبرگزاری شهاب نیز با انتشار این فیلم نوشت که اصابت بقایای موشک یمن به اراضی اشغالی باعث آتش سوزی شده است.

