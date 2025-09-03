شهریه در مدارس دولتی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به اهمیت شفافیت و اطلاعرسانی در آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: ما در آموزش و پرورش پذیرای انتقادات سازنده هستیم و معتقدیم این انتقادات میتوانند به بهبود عملکرد ما کمک کنند.
وی ادامه داد: اگر انتقادی مطرح شود که راهکارهای عملی ارائه دهد، بی تردید از آن استقبال میکنیم. حتی اگر برخی محدودیتها یا ابهاماتی وجود داشته باشد، ما آمادگی داریم با تعامل و گفتوگو، مسائل را بررسی و رفع کنیم.
عدالت و کیفیت محورهای اصلی آموزش و پرورش است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به برگزاری اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در مردادماه اشاره کرد و گفت: این اجلاس بسیار اثرگذار بود و سیاستهای کلان وزارت آموزش و پرورش با ۲ محور اصلی عدالت و کیفیت تبیین شد.
به گفته نظریان، این محورها بهعنوان چشمانداز اصلی آموزش و پرورش کشور و برنامههای استانی مطرح شدند و دیدگاه شفافی برای این نهاد ایجاد کردند تا با تأکید بر برنامههای خلاقانه و نوآورانه، سال تحصیلی جدید آغاز شود.
وی ادامه داد: در این اجلاس، سیاستهای کلی وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مشخص شد و ما در استان اصفهان نیز برنامههای خود را بر اساس این سیاستها تنظیم کردیم و هدف ما این است که با بهرهگیری از این رهنمودها، بتوانیم خدمات بهتری به دانشآموزان و خانوادهها ارائه دهیم.
هدف پروژه مهر بازگشایی بدون دغدغه مدارس برای دانش آموزان است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، پروژه مهر را از برنامههای اساسی و اولویتدار آموزش و پرورش دانست و افزود: هدف پروژه مهر، ایجاد شرایطی برای بازگشایی مطلوب، آرام و بدون دغدغه برای دانشآموزان و خانوادههاست.
نظریان ابراز کرد: ما میخواهیم مدارس با آغوش باز پذیرای دانشآموزان باشند و تمامی امکانات لازم از جمله فضاهای آموزشی، منابع انسانی، ثبتنام دانشآموزان، تأمین کتابهای درسی، سرویس مدارس و حتی لباس فرم در دسترس باشد.
وی اضافه کرد: دستورالعمل پروژه مهر از اواسط اردیبهشتماه ابلاغ شده و ما بهصورت هفتگی جلساتی در شورای معاونان برگزار میکنیم. این جلسات که تحت عنوان اتاق وضعیت شناخته میشوند، به پایش و رصد دقیق وضعیت مناطق و نواحی آموزشی اختصاص دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: ما آمار و اطلاعات مربوط به ثبتنام دانشآموزان، سفارش کتابهای درسی و دیگر مسائل را بهصورت منظم بررسی میکنیم؛ برای مثال میدانیم کدام مدارس درصد ثبتنام بالایی دارند و کدام مدارس نیاز به پیگیری بیشتری دارند. هدف ما این است که هیچ دانشآموزی از تحصیل بازنماند.
نظریان با اشاره به برخی چالشها گفت: نمیتوانیم ادعا کنیم که همه امور بهصورت صددرصدی فراهم است زیرا مشکلاتی مانند فرونشست زمین، کمبود نیروی انسانی یا تأخیر در ثبتنام برخی دانشآموزان وجود دارد اما در حال پیگیری این مسائل هستیم تا مهرماه بدون دغدغهای را برای دانشآموزان رقم بزنیم.
وی با تأکید بر دو محور عدالت و کیفیت که از سوی رئیسجمهوری و وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است، اظهار کرد: دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم، تأکید ویژهای بر عدالت و کیفیت در آموزش و پرورش دارند.
روشهای تدریس اصلاح میشود
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در دولت چهاردهم، عدالت نهتنها در دسترسی به فضاهای آموزشی بلکه در محتوای آموزشی و روشهای تدریس نیز مورد توجه است و میکوشیم تا محتوای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جدید باشد و کیفیت آموزش را از طریق اصلاح روشهای تدریس ارتقا دهیم.
نظریان با بیان اینکه اصلاح روشهای تدریس یکی از برنامههای کلیدی وزارت آموزش و پرورش است، تصریح کرد: روشهایی که معلمان در گذشته آموختند ممکن است برای نسل جدید کارآمدی لازم را نداشته باشند؛ از این رو ما به دنبال روشهای تدریس فعال، مشارکتی و مبتنی بر فناوریهای نوین هستیم.
به گفته وی، این روشها شامل تغییر چیدمان کلاس، استفاده از ظرفیتهای دانشآموزی در تدریس و بهرهگیری از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به مفهوم زیباسازی در این نهاد گفت: زیباسازی تنها به معنای بهبود فضای فیزیکی مدارس نیست بلکه شامل جذابسازی محتوای آموزشی و کلاسهای درس نیز میشود.
نظریان ادامه داد: ما میخواهیم دانشآموزان از حضور در مدرسه لذت ببرند. این لذت نهتنها از طریق رنگآمیزی حیاط و کلاسها بلکه از طریق روشهای تدریس نوین و محتوای جذاب آموزشی محقق میشود.
وی با بیان اینکه دورههای توانمندسازی برای مدیران و معلمان در نظر گرفتهایم که در آنها با روشهای جدید تدریس و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی آشنا میشوند، گفت: این دورهها پیش از آغاز مهرماه برگزار شده و در حال گسترش به سراسر استان است.
هوشمندسازی ۹۳ درصد کلاسهای درس استان اصفهان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه به موضوع هوشمندسازی کلاسهای درس نیز اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم بر کیفیت آموزش تأکید دارد و این کیفیت نیازمند زیرساختهای مناسب است.
نظریان خاطرنشان کرد: در همایشی که سال گذشته با حضور بخشداران، فرمانداران و شهرداران برگزار شد، استاندار اصفهان تکلیف کرد که حداقل یک کلاس در هر مدرسه بهصورت رایگان هوشمند شود. این اقدام در بسیاری از مناطق استان در حال انجام است و برخی مناطق تا ۹۳ درصد کلاسهای خود را هوشمند کردند.
وی توضیح داد: هوشمندسازی به معنای فراهم کردن زیرساختهایی مانند کامپیوتر، دیتاپروژکتور و تابلوهای هوشمند است تا معلمان و دانشآموزان بتوانند بهصورت تعاملی از فناوریهای نوین استفاده کنند. این اقدام به بهبود کیفیت آموزش و رفع ابهامات درسی بهویژه در پایههای بالاتر کمک میکند.
لزوم مشارکت مردمی در نهضت توسعه آموزش و پرورش
نظریان با اشاره به نقش مردم در توسعه آموزش و پرورش گفت: امروزه نهضتی مردمی در حمایت از آموزش و پرورش شکل گرفته است. خیرین، خانوادهها، معلمان، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و فرمانداریها در این مسیر مشارکت دارند. بهعنوان مثال، معلمی از هدیه خود برای مدرسهسازی استفاده کرد، دانشآموزی بخشی از درآمد خانوادهاش را به این امر اختصاص داد و در برخی روستاها، مردم از فروش محصولات کشاورزی خود برای توسعه مدارس کمک میکنند.
وی افزود: حتی خانمهای خانهدار در برخی مناطق با پخت غذا برای کارگرانی که در پروژههای مدرسهسازی فعالیت میکنند، به این نهضت کمک کردند؛ این فرهنگ مشارکت مردمی بسیار ارزشمند است و باید رسانهای شود.
ثبت نام ۱۷ هزار دانش آموز اتباع در مدارس استان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به سؤالی درباره ثبتنام دانشآموزان اتباع، گفت: استان اصفهان یکی از استانهایی است که تعداد قابلتوجهی دانشآموز اتباع دارد. با وجود محدودیتهایی که در سالهای گذشته برای ثبتنام اتباع وجود داشت، دستورالعمل جدید ابلاغ شده و ثبتنام این دانشآموزان با ارائه مدارک هویتی انجام میشود.
نظریان افزود: تاکنون بیش از ۱۷ هزار دانشآموز اتباع برای سال تحصیلی جدید در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح استان ثبتنام کردند و پیشبینی میکنیم این تعداد به ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر برسد.
وی تأکید کرد: ما در تلاشیم تا ثبتنام اتباع بهصورت متعادل در مدارس انجام شود تا از تجمع بیش از حد در برخی مدارس جلوگیری کنیم. این دانشآموزان مانند دانشآموزان ایرانی از خدمات آموزشی بهرهمند میشوند و در صورت ثبتنام در مدارس غیردولتی، شهریه مشابه دانشآموزان ایرانی پرداخت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به سؤالی درباره افزایش شهریه مدارس غیردولتی گفت: شهریه این مدارس بر اساس معیارهایی مانند موقعیت مدرسه، تعداد معلمان، تجهیزات آموزشی و کیفیت آموزش تعیین میشود.
نظریان ادامه داد: خبر خوب این است که برای اولین بار شهریه مدارس غیردولتی پیش از آغاز سال تحصیلی در سامانه مشارکتها اعلام شده و اولیا میتوانند با مراجعه به این سامانه، از میزان دقیق شهریه مطلع شوند؛ این اقدام از تخلفات جلوگیری میکند و به نفع مردم است.
شهریه ثبت نام در مدارس دولتی نداریم
وی تاکید کرد: در مدارس دولتی چیزی به نام شهریه ثبتنام وجود ندارد و مشارکتهای مردمی اختیاری است. ما نظارت قوی بر این موضوع داریم و هیچ مدیری نمیتواند دانشآموزی را به دلیل مشارکت نکردن از ثبتنام محروم کند و در صورت بروز چنین تخلفاتی، برخوردهای لازم انجام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به افزایش سرانه آموزشی گفت: امسال سرانه آموزشی مدارس نسبت به سال گذشته چهار برابر شده که جهش بسیار خوبی در راستای عدالت آموزشی و کیفیتبخشی است. این سرانه به همه مدارس اختصاص مییابد اما مدارس مناطق کمتر برخوردار و حاشیهنشین سهم بیشتری دریافت میکنند.
سند تحول بنیادین بر تربیت چندساحتی تاکید دارد
نظریان به اهمیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این سند بر تربیت چندساحتی تأکید دارد. ما به دنبال تربیت دانشآموزانی هستیم که نهتنها از نظر علمی توانمند باشند بلکه در ساحتهای اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیستی و زیباییشناختی نیز رشد کنند.
وی تصریح کرد: معلم در این سند بهعنوان یک مربی تربیتی دیده شده که نهتنها آموزش میدهد بلکه الگویی برای تربیت دانشآموزان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: هدف ما تربیت انسانهای توانمند و شهروندان مسئول است که به جامعه خود خدمت کنند و این نگاه چندساحتی جایگزین نگاه تکبعدی گذشته شده و ما در حال حرکت به سمت تحقق این اهداف هستیم.
بازگشایی حضوری مدارس با آمادگی کامل
نظریان با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید مدارس بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و شایعات تعطیلی تکذیب شده است، افزود: در صورت بروز مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و … سناریوهای آموزش غیرحضوری یا ترکیبی از طریق شبکه شاد اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: کمبود نیروی انسانی با استفاده از حقالتدریس شاغلان و بازنشستگان جبران شده و آمادگی کامل برای آموزش حضوری وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصرسح کرد: تصمیمگیری درباره تعطیلیها در شرایط بحرانی بر عهده کمیته بحران است و آموزش و پرورش تنها میتواند نظر مشورتی ارائه دهد.
نظر شما