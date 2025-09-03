انفجار ۱۰۰ ربات انفجاری از سوی اشغالگران در غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی سه هفته حملات گسترده به شهر غزه، مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه غیرنظامیان شده است.

بر اساس این بیانیه، از تاریخ ۱۳ اگوست، ارتش اشغالگر جنایات جنگی جدیدی داخل شهر غزه مرتکب شده و سلسله جنایات جمعی علیه خانواده های فلسطینی و محله های شلوغ انجام داده است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد که اشغالگران ساکنان غزه و شمال آنرا مجبور به تخلیه اجباری کرده است.

ضمن اجرای عملیات نظامی در مناطق پرجمعیت شهری، بیش از ۱۱۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۶۰۰۸ نفر دیگر را زخمی کرده است؛ آماری که به معنای میانگین روزانه بیش از ۵۲ شهید و ۲۸۵ مجروح است.

در این بیانیه آمده است: اشغالگران هم‌زمان با واداشتن ساکنان غزه و شمال این منطقه به ترک اجباری خانه‌هایشان، بیش از ۱۰۰ ربات انفجاری را در کوچه‌ها و خیابان‌های مملو از غیرنظامیان منفجر کرده و دست‌کم ۷۰ حمله مستقیم هوایی را به مناطق مسکونی انجام داده‌اند. این حملات باعث فروپاشی کامل نظام سلامت در غزه شده است.

دفتر مذکور این اقدامات را جنایات نسل‌کشی مرکب خوانده و اشغالگران، آمریکا و تمامی کشورهایی را که در این تجاوز مشارکت داشته‌اند، مسئول کامل این فاجعه دانست.

در پایان، این بیانیه ضمن محکومیت شدید این اقدامات، از جامعه جهانی و تمامی نهادهای حقوقی و قانونی بین‌المللی خواست تا برای توقف فوری نسل‌کشی علیه غیرنظامیان فلسطینی اقدام کرده و سران رژیم اشغالگر را به عنوان جنایتکاران جنگی به دست عدالت بسپارند.