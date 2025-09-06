حجتالاسلام سید محمود نبویان در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام غرب در آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهار کرد: همیشه در هر توافقی، یک فرآیند برای حل اختلاف وجود دارد تا اگر اختلافی پیش آمد، اقداماتی برای حل اختلافات انجام شود. در برجام نیز اصل مکانیسم ماشه برای فرآیند حل اختلاف در نظر گرفته شده است.
پذیرش محدودیتهای گسترده ایران در برجام برای رفع بهانه دشمنان
وی یادآور شد: در توافق برجام، جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خود را کرد تا به دشمنان، از جمله آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه، هیچ بهانهای ندهد و تقریباً هر چه را که آنان گفتند، پذیرفتیم. به عنوان مثال، یکی از خواستههای آنان این بود که باید در رآکتور اراک بتنریزی و آن را نابود کنیم که این کار را انجام دادیم، آنها خواستند که مرکز غنیسازی فردو فعال نباشد و تنها نطنز مرکز غنیسازی باشد که ایران این شرط را هم پذیرفت و امضا کرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنها ممنوعیتهایی را برای تحقیق و توسعه در زمینه غنیسازی در فردو تعیین کردند که ایران این موضوع را پذیرفت. همچنین ما در نطنز، سانتریفیوژهای نسل ۱، ۲ و بالاتر را داشتیم که گفته شد ایران حق بهره برداری از سانتریفیوژ بالاتر از نسل یک را ندارد که ما این موضوع را هم قبول کردیم و همه سانتریفیوژهای بالاتر از نسل ۱ را جمع کرده و در انبار گذاشتیم. درباره نسل ۱ سانتریفیوژها هم طبق آمار آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته شد که فقط ۵۰۶۰ عدد میتوانید بهره برداری کنید و ما پذیرفتیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین ما قبل از برجام، غنیسازی ۲۰ درصد را برای تأمین سوخت رآکتور رادیودارو برای تأمین نیازهای پزشکی بیماران سرطانی خود انجام میدادیم، اما این کار نیز تحت محدودیتهای شدید قرار گرفت و تولید ۲۰ درصد ممنوع شد. علاوه بر این، آنان گفتند که ایران باید صرفاً تا سقف ۳۰۰ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصد را در داخل کشور نگه دارد و مازاد آن را نابود کند و ما پذیرفتیم. حتی به ما گفتند در صورتی که تا ۵۰۰ عدد سانتریفیوژ در انبار دارید نباید سانتریفیوژ تولید کنید یعنی تولید سانتریفیوژ را باید تعطیل کنید که این خواسته آنها را هم پذیرفتیم. همچنین اعلام شد که باید سطح غنیسازی خود را از ۲۰ درصد به ۳.۶۷ درصد برسانید که پذیرفتیم.
سلب ۹۴ درصد از حقوق ملت ایران و محدودیتهای بلندمدت در برجام
نبویان اظهار کرد: طرف غربی، ۹۴ درصد از حقوق ملت ایران را در توافق برجام سلب و محدودیتهای زیادی را برای مدتهای ۱۰، ۱۵، ۲۵ ساله و حتی حدود ۲۰ مورد محدودیت ابدی را برای ما تعیین کرد. برای مثال، بازفرآوری در بحث هستهای بسیار مهم است، اما به ما گفتند که نباید تا ابد بازفرآوری داشته باشید که ما این موضوع را پذیرفتیم. حتی گفتند ایران نباید دانش بازفرآوری داشته باشد و تا ابد نباید مکانی را که تجهیزات بازفرآوری میتواند در آن قرار گیرد، بسازد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همه جای دنیا کشورهایی که عضو NPT هستند نظارتهای پادمانی را میپذیرند، اما ایران نه تنها پادمان را پذیرفت، بلکه آنان گفتند که ایران باید پروتکل الحاقی را هم بپذیرد که ما آن را هم پذیرفتیم.
وی افزود: در دنیا فقط در مورد صدام و آن هم نسبت به کاخ صدام، نظارتهای فراپروتکلی پذیرفته شد، اما الان در برجام به صورت کامل در مورد ایران گفتند که باید علاوه بر نظارت پادمانی و پروتکل الحاقی، نظارتهای فراپروتکلی را نیز بپذیرید که ما این موضوع را هم پذیرفتیم.
اجرای ۹۲ درصد از نظارتهای آژانس در ایران طی سالهای ۹۴ تا ۹۸
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته قابل توجه دیگر آن است که در طول چهار سال از اجرای برجام یعنی بین سالهای ۹۴ تا ۹۸، دقیقاً ۹۲ درصد از نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کل جهان در ایران انجام شده و این آماری است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دولت روحانی در نامههای خود به آن اشاره کرده است.
نبویان ادامه داد: در نهایت، زمانی که صحبت از لغو تحریمهای جمهوری اسلامی ایران پیش آمد، کشورهای غربی اعلام کردند که این امر منوط به پذیرش چند شرط است و ما زمانی تحریمها را برمیداریم که اولاً ایران قبل از آن، همه تعهداتی را که ما گفتیم، انجام داده باشد که ایران هم پذیرفت و همه تعهدات خود را انجام داد. با وجود این، طرف غربی اعلام کرد اجرای کامل تعهدات ایران برای آنکه تحریمهایش لغو شود، کافی نیست و شروط دیگری را نیز مطرح کرد.
وی در ادامه، گفت: آنان گفتند ما به ایران بعد از اینکه بگوید تعهداتش را انجام داده است، اعتماد نداریم و شرط دوم آن است که باید یک ناظر بین المللی یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، این مسئله را تأیید کند که ما این خواسته آنان را هم مورد پذیرش قرار دادیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی در فواصل مختلف ۱۵ بار تأیید کرد که ایران ۱۰۰ درصد تعهدات خودش را انجام داده است و ما بعد از تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی، به طرف غربی گفتیم الان دیگر وقت آن رسیده که شما هم تحریمهای ایران را لغو کنید.
طفره غربیهای برای لغو تحریمهای ایران
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با وجود این، طرف غربی باز هم تحریمهای ایران را لغو نکرد و شروط دیگری را اضافه کرد و مدعی شد که ایران به چند بهانه تحریم شده است از جمله اینکه موشک دارد که به اسرائیل میرسد، چرا ایران موشک دارد؟ چرا ایران به دانش هستهای دست پیدا کرده است؟ چرا ایران حقوق بشر را رعایت نمیکند؟ به چه علت ایران حزب الله لبنان، انصارالله یمن و حشدالشعبی و حماس را در منطقه پدید آورد؟ چرا ایران به روسیه اسلحه فروخت؟ چرا ایران در حوزه سایبری تا این حد قوی شده که میتواند برخی از سایتهای اسرائیل را هک کند؟ پس آنان با طرح ادعاها و مباحث مذکور و به همه این بهانهها، ایران را تحریم کردند.
نبویان تصریح کرد: شرط سوم طرف غربی این بود که اگر شما به ۸ بهانه مذکور تحریم شدهاید، ما فقط یک هشتم تحریمها یعنی فقط تحریمهای هستهای را برمیداریم و مابقی تحریمها باید باقی بماند که ایران این شرط را هم قبول کرد. شرط چهارم آمریکا و اروپا این بود که اعلام کردند که همه اینها مشروط به این است که این تحریمهای هستهای هیچ تعارضی با قوانین دیگر تحریمی موجود در آمریکا و اروپا نداشته باشد. برای مثال، اروپا میگوید که ما ۳۱ قانون تحریمی داریم ولی ما فقط تحریمهای ذکر شده در یک قانون را برمیداریم و مابقی تحریمها باید باقی بماند که ایران این را هم پذیرفت، اما آنان همین حد را هم لغو نکردند، چرا که شرط بعدی آمریکا این بود که اعلام کرد که من این تحریمها را لغو و تعلیق نخواهم کرد و فقط این تحریمها را به مدت نهایتاً ۱۲۰ تا ۱۸۰ روز متوقف میکنم، اما به این قول خود نیز عمل نکردند.
تشدید تحریمهای ضدایرانی بعد از انعقاد برجام
این نماینده مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما در زمان برجام حدود ۶۰۰ مورد تحریم شدیم، اما با انعقاد برجام، آمریکا نه تنها تحریمهای ایران را برنداشت، بلکه از برجام خارج شد و تعداد تحریمهای ایران را به بیش از سه هزار مورد افزایش داد. اروپاییها هم نه تنها هیچیک از تحریمهای ایران را لغو نکردند، بلکه وعدههای مختلفی از جمله به کارگیری ابزار حمایت از مبادلات تجاری با ایران یا به اصلاح «اینستکس» را مطرح کردند، اما به هیچکدام از آن وعدهها عمل نشد.
وی تاکید کرد: ایران همه تعهدات خود را انجام داد، اما طرف مقابل به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرد و در این شرایط این سوال پیش میآید که ما باید از آنان شکایت کنیم یا آنان از ما؟! آنان با آنکه به تعهدات خود عمل نکردند، الان به شورای امنیت علیه ایران شکایت کردهاند.
شرح مکانیسم ماشه و روند شکایت در کمیسیون مشترک برجام
نبویان با تاکید بر اینکه مکانیسم ماشه یکی از نقاط سیاه و تاریک در برجام است که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و در بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ هم که پشتوانه برجام است، آمده است، اظهار کرد: طبق مکانیسم ماشه، اگر یک طرف تعهداتش را انجام دهد اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، میتواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. کمیسیون مشترک ۸ عضو شامل کشورهای ۱+۵ یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه و همچنین نماینده اتحادیه اروپا و ایران دارد که البته آمریکا از برجام و این کمیسیون خارج شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون مشترک ۱۵ روز فرصت دارد که این ادعایی را که یکی از طرفین مطرح میکند، بررسی کند. برای مثال ایران میگوید من به همه تعهدات خود در برجام عمل کردم، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد که این موضوع باید در کمیسیون مشترک بررسی شود و اگر کمیسیون مشترک نتوانست مشکل را حل کند، طرفی که نسبت به بد عهدی طرف مقابلش شکایت دارد، میتواند به وزرای خارجه کشورهای عضو کمیسیون مشترک شکایت کند که آنها هم ۱۵ روز برای رسیدگی به موضوع فرصت دارند و در کل ۳۰ روز فرصت برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که ۳۰ روز بررسی انجام شد و طرفی که شکایت کرد، متوجه شد که نظر او تأمین نشده است، میتواند در وهله اول این موضوع را مبنا قرار دهد که تعهدات خود را به صورت جزئی یا کلی سلب کند و بگوید که من هیچ تعهدی ندارم. از سوی دیگر میتواند به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند که در این بخش آمده است که هر یک از طرفین که نسبت به عدم انجام تعهدات از سوی طرف مقابل خود در برجام به شورای امنیت شکایت کرده است، ظرف ۳۰ روز باید قطعنامهای داده شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: ادعای آنان این است که ما ۶ قطعنامه تحریمی را به وسیله برجام لغو کردیم و اگر یکی از طرفین به شورای امنیت شکایت کند، باید ظرف ۳۰ روز یک قطعنامه داده شود که میتواند موضوع این قطعنامه این باشد که قطعنامههای تحریمی که لغو شده است، دوباره بازگردد که اگر موضوعش این باشد، به نفع ایران است چرا که اگر برای مثال، یکی از این کشورهای غربی قطعنامه دهند که ۶ قطعنامه تحریمی سابق بازگردد، اینجا چین و روسیه به نفع ما وتو میکنند و میگویند که این قطعنامهها بازنگردد و این به ضرر طرف غربی است.
نبویان ادامه داد: به همین جهت طرف غربی موضوع قطعنامه را این قرار داده که برجام ادعا میکند ۶ قطعنامه قبلی و تحریمی ایران لغو شده و آیا این لغو باید ادامه پیدا کند یا خیر که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان حتماً آن را وتو خواهند کرد و به همین دلیل طرف غربی با دقت تمام، این موضوع را در برجام آورده است تا آن را وتو کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر ایران از طرف غربی بابت عدم انجام تعهداتش شکایت کند، باید یک قطعنامه برای ادامه لغو تحریمهای ایران داده شود که طرف غربی آن را وتو خواهد کرد، در نتیجه قطعنامهها علیه ایران بازمیگردد. از سوی دیگر اگر آنان هم بخواهند علیه ایران شکایت کنند، دوباره قطعنامه ادامه لغو تحریمها مطرح خواهد شد که آن هم وتو میشود و دوباره قطعنامهها بازمیگردد. پس چه ایران از دست آنها شکایت کند و چه آنها از ایران شکایت کنند، در هر صورت ۶ قطعنامه تحریمی قبلی علیه ایران مجدداً بازمیگردد. عجب توافق برجامی امضا شده! آیا برای همین برجام بود که برخی آقایان چند صد سکه گرفتند؟!
وی اظهار کرد: حال که ما از طرف مقابل شکایت نکردیم اما برخی از تعهدات خود را کاهش دادیم، آنها رفتند از ما شکایت کردند. معنای این کار آن است که ایران نه میتواند از آنها شکایت کند و نه میتواند تعهدات خود را کاهش دهد یعنی باید تا ابد محدودیتها را بپذیرد و آنها هم تا ابد میتوانند به تعهدات خود عمل نکنند؛ این حاصل مکانیسم ماشه است.
توضیح درباره تأثیر بازگشت قطعنامههای تحریمی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقاتی که با بازگشت قطعنامههای تحریمی برای کشورمان خواهد افتاد، گفت: برخی افراد میگویند که اگر قطعنامههای تحریمی به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ بازگردد، جنگ میشود. سوال این است با توجه به اینکه هنوز این قطعنامه بازنگشته، چرا علیه ایران جنگ شد؟ الان که برجام را اجرا میکنیم و هنوز قطعنامهها بازنگشته است، چرا جنگ ۱۲ روزه رخ داد؟
وی افزود: در قطعنامه ۱۹۲۹ که شدیدترین قطعنامه علیه ایران است تصریح دارد که نباید علیه ایران اعمال زور شود، پس این قطعنامه ما را وارد جنگ نمیکند و نباید مردم را با این حرفها بترسانیم.
نبویان اظهار کرد: از سوی دیگر، عدهای میگویند که با بازگشت این قطعنامهها، کشورمان تحریم میشود. باید به این نکته اشاره کرد که تحریمهای ۶ قطعنامه قبلی هدفمند است و سه هدف هستهای، موشکی و سلاحهای متعارف دارد و مابقی را شامل نمیشود. در حالی که الان که این قطعنامهها بازنگشته است، آیا ایران تحریم نیست؟ آیا ما میتوانیم نفت خود را به راحتی به فروش برسانیم؟ پس ما بدون بازگشت این قطعنامهها هم تحت تحریمهای شدید هستیم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین برخی میگویند با بازگشت ۶ قطعنامه تحریمی، ایران تحت تحریمهای بانکی قرار میگیرد؛ مگر الان در تحریم بانکی نیستیم؟ ما همین الان هم تحت تحریمهای مختلف از جمله بانکی و نفتی هستیم، چرا که تحریمها سه دسته یعنی تحریمهای شورای امنیت یا همین قطعنامهها، تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا و سوم تحریمهای یکجانبه آمریکا است. علت اینکه ما الان تحریم هستیم در حالی که هنوز قطعنامهها برنگشته، این است که تحریمهای آمریکا بسیار مهم و جامع است.
وی ادامه داد: سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که در شرایطی که آمریکا ما را تحریم کرده، پس چرا آلمان و فرانسه با ایران رابطه بانکی ندارند که پاسخ روشن است، چرا که کسی بدون اجازه آمریکا نمیتواند با ایران رابطه داشته باشد. بنابراین تحریمهای آمریکا مهم است.
تحریمهای شورای امنیت، یک دهم تحریمهای آمریکا هم نیست
نبویان تاکید کرد: تحریمهایی که در ۶ قطعنامه شورای امنیت وجود دارد، یک دهم تحریمهای آمریکا هم نیست. برای مثال، مطابق با قطعنامههای تحریمی اگر یک کشتی حامل کالاهایی مثل موشک، سلاحهای متعارف و تجهیزات هستهای باشد، تحریم خواهد شد. اما الان که تحت تحریمهای جامع آمریکا هستیم، هر گونه کشتی ایران فارغ از هر چیزی که در آن قرار داشته باشد، تحریم میشود، همچنین بیمه این کشتی و خرید و فروش و اجاره آن هم تحریم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تحریمهای شورای امنیت اصلاً قابل مقایسه با تحریمهای یکجانبه و جامع آمریکا نیست. مشکل ما با تحریمهای آمریکاست. در قطعنامههای تحریمی، تحریم نفتی نیامده است، اما ما الان از سوی آمریکا تحت تحریم نفتی هستیم. در قطعنامههای تحریمی حدود ۱۲۰ فرد و نهاد تحریم شده است، اما در تحریمهای جامع آمریکا بیش از دو هزار فرد و نهاد ایرانی تحریم شدهاند. پس اگر قطعنامههای تحریمی بازگردد، هیچ گونه تحریمی بر تحریمهای ما اضافه نمیشود، چرا که ما الان تحت تحریمهای جامع آمریکا هستیم.
وی اظهار کرد: به لحاظ هستهای هم باید گفت که در قطعنامههای قبلی آمده است ما باید فردو را تعلیق کنیم، اما در برجام از ما خواستند که فردو را تعطیل کنید و به کل غنی سازی به مدت ۱۵ سال ممنوع باشد. در قطعنامههای قبلی آمده که بازفرآوری را تعلیق کنید، اما در برجام آمده که تا ابد باید بازفرآوری تعطیل شود. در قطعنامههای قبلی که شاید دوباره بازگردد، گفتند که غنیسازی ۲۰ درصد را تعلیق کنید، اما در برجام از ما خواستند که غنی سازی ۲۰، ۱۰ و ۵ درصد هم تعطیل شود. برجام هزار برابر خسارتبارتر از قطعنامههای تحریمی است.
نبویان بیان کرد: نکته بعدی آن است که میگویند اگر قطعنامهها بیاید، از کشتیها بازرسی میشود. در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده است که کشتیهای ایران باید بازرسی شوند، اما فقط کشتیهایی که حامل مواد هستهای، موشکی و سلاح است. اتفاقاً عین همین موضوع در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است یعنی بعد از اینکه برجام در ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ تصویب شد، ۶ روز بعد یعنی در ۲۹ تیر ماه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت صادر شد که پشتوانه برجام باشد و برجام جزو آن قطعنامه شد که بازرسی کشتیها در این قطعنامه آمده است، پس بازرسی از کشتیها در قطعنامه بعد از برجام هم آمده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین برخی از تحلیلگران بر این باورند که با برجام، حداقل ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شده است، اما با بازگشت قطعنامهها ما مجدداً ذیل فصل هفتم میرویم. این حرفها کذب محض است، چرا که ما همین الان هم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل هستیم. چرا که در قطعنامه ۲۲۳۱ که بعد از برجام صادر شد، به فصل هفتم تصریح شده است.
ادعای وقوع جنگ پس از بازگشت قطعنامهها، برای هراسافکنی است
وی تاکید کرد: پس بسیاری از اظهارنظرها در مورد بازگشت و تشدید تحریمها و احتمال جنگ بعد از بازگشت ۶ قطعنامه شورای امنیت، اشتباه و برای هراسافکنی است. واقعیت این است که تحریمها و تنشها همواره وجود داشته و بازگشت قطعنامهها تنها بار روانی دارد. ما باید به صورت جدی در مقابل زورگوییها بایستیم و با اتحاد خودمان در مقابل دشمنان مقاومت کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه درباره مباحثی که پیرامون خروج ایران از NPT در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح میشود، گفت: NPT برای کشورهای هستهای است و یازده بند دارد.
وی ادامه داد: کل NPT این است که ۴ یا ۵ کشور که به بمب هستهای دست پیدا کردهاند، گفتهاند که ما باید از این به بعد قانونگذاری کنیم تا غیر از ما کسی سلاح هستهای نداشته باشد. پس بعد از اینکه آمریکا و کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس به بمب هستهای دست پیدا کردند، این ۱۱ بند را در NPT نوشتند و در بند ۱ و ۲ آن آمده است که فقط همین چند کشور باید داشته باشند و هیچ کشور دیگری حق ندارد بمب هستهای داشته باشد.
نبویان اظهار کرد: در ماده ۴ هم آمده که همه کشورهای هستهای عضو NPT که ایران هم عضو آن است، ۳ حق غیرقابل انکار شامل تحقیق و توسعه در زمینه هستهای، تولید و بهرهبرداری دارند و این سه حق فقط یک شرط دارد مبنی بر اینکه فقط باید صلح آمیز باشد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قبل از انقلاب، ایران از آمریکا یک رآکتور تحقیقاتی دریافت کرد که هماکنون در تهران فعال است و برای مصارف پزشکی و تولید رادیوداروها استفاده میشود. سوخت این رآکتور اورانیوم با غنای ۹۳ درصد بوده است. بنابراین، غنیسازی ۹۳ درصد میتواند به صورت صلحآمیز باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به جای کمک، علیه ایران جاسوسی میکند
وی ادامه داد: این در حالی است که ما در حال حاضر ۶۰ درصد غنیسازی انجام میدهیم که به نظر نمیرسد رقم بالایی باشد. با وجود این، آمریکا میگوید سطح غنیسازی ایران باید صفر شود، در حالی که ایران عضو NPT است. نکته بعدی که در NPT آمده این است که آژانس باید به کشورهای هستهای کمک فنی کند، اما در حالی که ما به عنوان یک کشور عضو NPT هستیم، آژانس حتی یک پیچ و مهره از این کمکها را به ما از زمان بعد از انقلاب نکرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی که ایران عضو NPT است، به ما میگویند که شما حق غنی سازی ندارید. علاوه بر این مهمترین بهانه برای حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هم گزارش آژانس و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود که اعلام کرده بود ایران ۶۰ درصد غنیسازی انجام داده و این گزارش مبنای حمله نظامی به ایران شد. پس آژانس نه تنها به ما کمک هستهای نمیکند، بلکه مانع حق ما هم میشود و جاسوسی هم میکند تا دشمن به ما حمله کند. در این شرایط، چرا باید ما با آژانس همکاری داشته باشیم؟ پس در این شرایط دلیلی ندارد و عاقلانه نیست که ما عضو NPT باشیم.
آمادگی مجلس برای بررسی خروج ایران از معاهده NPT
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که ما نباید عضو NPT باشیم و طرحهای متعددی از جمله خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT تهیه و ارائه شده که الان در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است تا درباره آن تصمیمگیری شود.
