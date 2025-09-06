عصای موسی درغزه؛ کابوس بزرگی که در انتظار اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پاسخ به طرح جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برای تهاجم گسترده به شهر غزه و اشغال آن تحت عنوان «ارابههای گیدئون ۲» اخیرا گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس از آغاز عملیات «عصای موسی» خبر دادند.
آغاز عملیات عصای موسی در پاسخ به ارابههای گیدئون اشغالگران
چند روز پیش یک منبع مقاومت فلسطین در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که مقاومت، عملیات عصای موسی را در پاسخ به عملیات ارابههای گیدئون ۲ ارتش صهیونیستی در نوار غزه آغاز کرده است و دشمن با چشم خودش آماده بودن رزمندگان فلسطینی را در محله الزیتون و جبالیا ساعاتی بعد از اعلام عملیات خود، مشاهده کرد.
این منبع فرماندهی در گردانهای القسام تصریح کرد: آنچه که دشمن در محله الزیتون و جبالیا از رزمندگان مقاومت مشاهده کرد، تنها یک قطره از دریایی است که انتظار صهیونیستها در غزه را میکشد.
اهداف نامگذاری عملیات مقاومت به «عصای موسی»
در زبان عربی نامهایی که مقاومت فلسطین برای عملیاتهای خود انتخاب کرده، بار مذهبی و روشنی دارند و بیانگر عزم فلسطینیان برای مقابله با ماشین ظلم هستند؛ همانطور که حضرت داوود با سنگ مقابل ظلم جالوت ایستاد و حضرت موسی با عصای خود با استبداد فرعون مقابله کرد.
با انتخاب نام عصای موسی برای عملیات رزمندگان فلسطینی در غزه، مقاومت به وضوح اعلام کرد که تسلیم ظالمان نخواهد شد و با تکیه بر پایداری مردم فلسطین، قهرمانانه خواهد جنگید.
در سطح میدانی، عصای موسی سیگنال روشنی از آنچه که در انتظار رژیم صهیونیستی در شهر غزه است، ارسال میکند. سرلشکر فائز الدویری، کارشناس نظامی اردنی میگوید: انتظار میرود که اسرائیل با یک رویارویی خشونت آمیز در شهر غزه مواجه گردد؛ شهری که تونلهای بسیار بیشتری نسبت به مناطق اشغال شده توسط نیروهای اشغالگر، دارد.
وی افزود: علاوه بر تونلها تعداد زیاد خانهها و ماهیت خیابانهای شهر غزه هم مانع از حرکت وسایل نقلیه ارتش صهیونیستی شده و نیروهای اشغالگر را در معرض نبرد خیابانی قرار میدهد و نیروهای اشغالگر در این نبرد، خساراتی بسیار بیشتر از آنچه که انتظار میرود، متحمل خواهند شد.
به گفته این کارشناس عرب زبان، مقاومت طی ماههای اخیر روش جنگی خود را کاملاً تغییر داده؛ به طوری که پیشتر به درگیریهای مستقیم و رویاروییهای آشکار متکی بود، اما اکنون به کمین و اجرای عملیاتهایی با کمترین تعداد ممکن از نیروهای خود روی آورده است. کمینهای مرگبار اخیر در محله الزیتون، جبالیا و خانیونس پیامی مبنی بر آغاز مرحله جدید عملیاتهای مقاومت در غزه بود.
عادل شدید، دیگر تحلیلگر سیاسی عرب زبان هم به نوبه خود در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: زمان اعلام عملیات عصای موسی توسط مقاومت فلسطین قابل توجه است؛ زیرا موجب افزایش مخالفت در میان صهیونیستها در مورد اشغال شهر غزه و افزایش رعب و وحشت در محافل صهیونیستی در مورد به خطر افتادن جان تعداد بیشتری از نظامیان و اسرای این رژیم خواهد شد.
وی تاکید کرد: همانطور که رژیم صهیونیستی تلاش دارد با تبلیغات رسانهای گسترده در مورد ارابههای گیدئون ۲، مردم و مقاومت فلسطین را بترساند، مقاومت هم میخواهد به صهیونیستها بفهماند که اگر قرار باشد مذاکرات آتش بس زیر آتش انجام شود، پس همه باید زیر آتش باشند و تلفات صرفاً محدود به فلسطینیها نخواهد بود.
این کارشناس عرب زبان تصریح کرد: اهمیت این اعلامیه مقاومت از آنجا ناشی میشود که صهیونیستها دیگر به وعدههای مقاومت که همه چیز را مستند میکند، شک ندارند و میدانند که عملی میشود. بنابراین از آنجایی که صهیونیستها نگران جان نظامیان و اسرای خودشان هستند نه جان فلسطینیها، این احتمال وجود دارد که مخالفتها با طرح ارابههای گیدئون ۲ بیشتر شود.
