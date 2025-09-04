صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ عملکرد متزلزل «یوزها»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه و با قضاوت ریسکوالله‌اف آخرول از ازبکستان رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. محمدمهدی محبی و محمد محبی گل‌های ایران را در این بازی به ثمر رساندند.

تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه حصار تاجیکستان ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر اعلام شد.

ترکیب ایران:

پیام نیازمند، آریا یوسفی (۴۵- رامین رضائیان) (کارت زرد)، عارف آقاسی، محمدامین حزباوی، علی نعمتی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی (کارت زرد) (۴۵- مهدی طارمی)، محمد محبی (۸۹- محمدحسین کنعانی زادگان)، محمدمهدی محبی (۵۷- علیرضا جهانبخش) و شهریار مغانلو (۵۷- علی علیپور)

ترکیب تاجیکستان:

رستم یتیموف، منوچهر سفروف، وحدت هنانوف، زویر جوربائوف، تبرز اسلاموف، شروونی مبتشوئف (۸۵- نورالدین خامروکولوف)، علیشر جلیلوف، پرویزجُن عمربائف (کارت زرد)، احسان پنشنبه، دالر امومنظروف (۶۵- زویروف) و شهرام سامی‌اف (کارت زرد)

ظرفیت ورزشگاه حصار دوشنبه تقریباً برای این بازی تکمیل شده بود.

بازیکنان ایران بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۵ روی نفوذ سامان قدوس به محوطه جریمه تاجیکستان در دوئل با هنانوف این بازیکن نقش بر زمین شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و پس از بازبینی صحنه توسط VAR دستور به ادامه بازی داد.

بازیکنان ایران سوار بر بازی بودند و در دقیقه ۱۰ بازیکن تاجیکستان باعث برهم خوردن تعادل مغانلو شد و این بازیکن به داور اعتراض کرد.

امید نورافکن در دقیقه ۲۰ با شوتی از راه دور قصد باز کردن دروازه تاجیکستان را داشت اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

چهار دقیقه بعد، نفوذ علی نعمتی از سمت چپ و پاس او برای محبی با ضربه این بازیکن همراه شد که یتیموف دروازه‌بان تاجیکستان واکنش خوبی نشان داد. توپ پس از برخورد به تیر دروازه برگشت اما داور در ادامه با اعلام آفساید بازی را متوقف کرد.

در دقیقه ۲۸ نیز ارسال نورافکن روی دروازه، خطر جدی برای تاجیکستان ایجاد کرد اما مدافعان میزبان با اشتباهاتی سراسیمه توپ را به کرنر فرستادند.

در دقیقه ۳۱ ارسال آریا یوسفی از جناح راست با ضربه سر شهریار مغانلو همراه شد اما توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه تاجیکستان به بیرون رفت.

پنج دقیقه بعد، محمد قربانی با یک سر توپ و شوت ناگهانی از پشت محوطه جریمه دروازه تاجیکستان را هدف گرفت اما این موقعیت نیز حاصلی نداشت و توپ به بیرون رفت.

گل اول برای ایران توسط محبی

بازیکنان ایران در دقیقه ۳۷ و از سمت چپ به سمت دروازه تاجیکستان حمله ور شدند که محمد محبی توپ را به سمت دروازه تاجیکستان ارسال کرد که با اشتباه دروازه بان حریف همراه بود و توپ مقابل محمد مهدی محبی قرار گرفت و او گل اول بازی را به ثمر رساند.

شروع نیمه دوم و گل دوم برای ایران

با شروع نیمه دوم بازیکنان تاجیکستان بازی را هجومی آغاز کردند اما در دقیقه ۴۷ و روی ضد حمله شاگردان قلعه نویی، محمد محبی از سمت چپ صاحب توپ شد و با سرعت خوب خود به محوطه جریمه تاجیکستان نفوذ کرد و روی غفلت مدافعان این تیم با رستم یتیموف تک به تک شد و گل دوم ایران را به ثمر رساند.

اشتباه نیازمند و گل اول تاجیکستان

بازیکنان تاجیکستان در دقیقه ۵۵ حمله‌ای را به سمت دروازه ایران تدارک دیدند که ارسال از سمت چپ بازیکنان این تیم در محوطه جریمه با تأثیرگذاری شهرام سامی‌اف همراه بود و روی دفع ناقص پیام نیازمند توپ به تیرک برخورد کرد و روی خط دروازه نیازمند توپ را در اختیار گرفت که پس از بازبینی صحنه توسط VAR داور اعلام کرد که توپ از خط دروازه عبور کرده و گل اول بازی برای تاجیکستان به ثمر رسید.

در دقیقه ۶۲ خطای سامان قدوس روی عمربایف در نزدیکی محوطه جریمه ایران باعث شد داور یک ضربه ایستگاهی به سود تاجیکستان اعلام کند. با این حال بازیکنان میزبان از این موقعیت استفاده نکردند و توپ با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

در نیمه دوم توپ بیشتر در اختیار بازیکنان تاجیکستان بود و شردان قلعه نویی بازی دفاعی از خودشان ارائه دادند.

در یکی از معدود حملات ایران، در دقیقه ۷۴ رامین رضائیان از سمت چپ به سمت دروازه تاجیکستان نفوذ کرد که توپ مقابل پای طارمی قرار گرفت اما ضربه او با برخود به مدافع حریف راهی کرنر شد.

کامبک تاجیکستان مقابل ایران

بازیکنان تاجیکستان در ادامه عملکرد خوب خود در نیمه دوم، در دقیقه ۷۷ از سمت راست حمله صاحب ضربه آزاد شدند که با ارسال توپ به درون محوطه جریمه ایران و روی جاگیری نامناسب آقاسی توپ به جوربائوف رسید و این بازیکن از اشتباه مدافع و دروازه ایران استفاده کرد و با ضربه سر گل تساوی را برای تاجیکستان به ثمر رساند.

فینالیست شدن در تورنمنت کافا

تیم ملی فوتبال ایران با کسب ۲ پیروزی و یک تساوی و مجموع ۷ امتیاز در مرحله گروهی، راهی فینال تورنمنت کافا شد.