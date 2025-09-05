  1. ورزش
حضور وزیر ورزش در فدراسیون توان یابان

احمد دنیامالی با حضور در محل فدراسیون توان یابان، از اردوی تیم های ملی این فدراسیون در رشته های مختلف بازدید کرد و با مسئولان مربوطه هم گفتگو داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش امروز (چمعه 14 شهریور) برای بازدید از اردوهای تیم‌های ملی توان‌یابان و دیدار با مسئولان و ورزشکاران در فدراسیون جانبازان و توان‌یابان حضور یافت.

عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت نیز در این بازدید دنیامالی را همراهی کرد.

دنیامالی در بخشی از بازدید امروز خود در جریان وضعیت بسکتبال با ویلچر و اردوی در حال پیگیری این رشته قرار گرفت. او در جریان این اردو با تاکید بر حل مشکل ویلچر از اقدامات لازم برای ایجاد یک مرکز توانبخشی اختصاصی برای توان یابان خبر داد.

