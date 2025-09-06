خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روزنامه اروگوئه ای «ال پائیس- اروگوئه» طی مطلبی نوشت میز سیاسی جبهه گسترده (حزب حاکم اروگوئه) به اتفاق آرا بیانیه دریافتی از سوی کمیته ضد امپریالیستی اروگوئه در همبستگی با کوبا و ملت‌های جهان در ارتباط با محکومیت تحرکات نظامی ایالات متحده آمریکا در محدوده آب‌های سرزمینی ونزوئلا، را به تصویب رساند.

در نشست میز سیاسی جبهه گسترده، بیانیه کمیته مذکور قرائت شد و پس از اعمال برخی تغییرات، به رأی گیری گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید. در این بیانیه آمده است: کمیته ضد امپریالیستی اروگوئه در همبستگی با کوبا و ملت‌های جهان شدیدترین مراتب محکومیت خود را نسبت به تحرکات بیش از ۴۵۰۰ پرسنل نظامی ایالات متحده آمریکا در کارائیب، به همراه رزم‌ناو موشک‌انداز هدایت شونده USS Lake Erie، زیردریایی هسته‌ای تهاجمی سریع USS Newport News و سایر سلاح‌های مخرب قدرتمند که در آب‌های نزدیک ونزوئلا مستقر شده و تردد می‌کنند، ابراز می‌نماید.

در ادامه بیانیه تاکید شده است: تحرکات نظامی صورت گرفته از سوی دولت دونالد ترامپ، ناقض مفاد قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای به حساب می آیند. هیچ اقدامی از سوی دولت ترامپ نمی‌تواند جایگاه آمریکای لاتین را به عنوان «منطقه صلح» به خطر بیندازد. کمیته مذکور سپس فراخوان برپایی نشست وزرای خارجه جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) که چند روز پیش از سوی گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا درخواست شد را مورد استقبال قرار داد و خاطرنشان کرد: ما در برابر این اقدام تهدیدآمیز، با همه مردم منطقه، به ویژه مردم ونزوئلا، ابراز همبستگی می‌کنیم. دولت ایالات متحده آمریکا باید به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد.

در بخش دیگری از بیانیه به «معاهده تلاتلولکو» و «اعلامیه سلاک» اشاره شده است. طبق اسناد مذکور آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و به عنوان سرزمین صلح معرفی شده اند. کمیته ضد امپریالیستی اروگوئه در همبستگی با کوبا و ملت‌های جهان در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد. این کمیته متشکل از سندیکای مرکزی کارگران اروگوئه (Pit-Cnt)، جبهه گسترده، فدراسیون دانشجویان اروگوئه، فدراسیون تعاونی‌های مسکن برای کمک متقابل اروگوئه، انجمن زندانیان سابق سیاسی و سایر گروه‌های اجتماعی است.