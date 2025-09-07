سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای محدودیت‌های مقطعی در محورهای شمالی کشور به دلیل افزایش بار ترافیکی در روزهای پایانی تابستان خبر داد و گفت: به دلیل حجم بالای تقاضای سفر و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران شمال، از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) تردد انواع وسایل نقلیه از محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج ممنوع خواهد بود. همچنین از ساعت ۱۸:۰۰ مسیر تهران به شمال در آزادراه تهران شمال و محور کرج چالوس به صورت کامل یکطرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی شمال کشور گفت: هم‌اکنون بار ترافیکی در محورهای هراز، فیروزکوه و قزوین رشت به شکل پرحجم و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی به همه مسافران توصیه کرد: پیش از آغاز سفر حتماً از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و در صورت امکان برای سفرهای خود از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین رشت استفاده کنند تا با مشکلات کمتری در مسیر مواجه شوند.