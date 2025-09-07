استان مرکزی با تولید ۵۴ هزار تن گوشت قرمز رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر یکشنبه در گردهمایی سالانه رئیس ادارات فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور در اراک اظهار کرد: استان مرکزی روزانه ۷۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کند که مصرف داخلی استان از این میزان کمتر است و این نیز نشان از ظرفیت بالای استان در تولید محصولات دامی دارد.

وی افزود: در سال گذشته، استان مرکزی موفق به تولید ۵۰۰ هزار تن گندم شد که این میزان سه برابر نیاز داخلی استان بود و به دیگر استان‌ها نیز ارسال شد.

صفری تصریح کرد: این استان نه تنها در تأمین نیازهای داخلی خود در زمینه گوشت قرمز موفق است، بلکه بخشی از تولیدات خود را به سایر استان‌ها نیز صادر می‌کند.

وی ادامه داد: استان مرکزی در کنار تولید گوشت قرمز، در دیگر محصولات دامی نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است.

روزانه ۸۰ هزار تن گوشت مرغ و ۴۰۰ هزار تن شیر در استان مرکزی تولید می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تولید روزانه ۸۰ هزار تن گوشت مرغ در این استان گفت: از این میزان تولید، حدود ۳۰ هزار تن آن به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، استان مرکزی روزانه ۴۰۰ هزار تن شیر تولید می‌کند که مازاد آن به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

صفری با بیان اینکه استان مرکزی با تولید ۵۴ هزار تن گوشت قرمز رتبه دوم کشور را کسب کرده، تصریح کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در بخش کشاورزی، توانسته است جایگاه مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و صادرات محصولات کشاورزی و دامی کسب کند.