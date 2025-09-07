  1. سیاست
  2. رهبری
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

رهبر انقلاب: روحیه کار و تلاش را بر حالت «نه جنگ نه صلح» غلبه بدهیم

رهبر انقلاب: روحیه کار و تلاش را بر حالت «نه جنگ نه صلح» غلبه بدهیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت دولت فرمودند که ضرورت دارد فضای کار و تلاش و امید را بر حالت «نه جنگ نه صلح» غلبه بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، «مسئله معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدی‌تر دولت در «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، توصیه‌های مهمی در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین بیان کردند.

‌رهبر انقلاب: روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم.

رهبر انقلاب: وظیفه مهم دولت‌ها تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی است. روحیه و انگیزه و یکپارچگی ملت، مهمترین مؤلفه قدرت.

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود.

هادی رضایی

