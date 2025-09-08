صمصامی: مجلس نگذارد بودجه سال بعد تورمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی گفت: متأسفانه ما بذر افزایش قیمت را در بودجه سال ۱۴۰۴ کاشتیم.

وی توضیح داد: جای تأسف دارد که قیمت کود شیمیایی حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین قیمت تجهیزات پزشکی افزایش پیدا کرده و کالاهای اساسی گران شده است.

این نمیانده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما هر سال در بودجه تورم می‌کاریم و بعد از اینکه تورم ایجاد شد، تذکر می‌دهیم که چرا تورم وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از نمایندگان درخواست دارم در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حواسشان باشد و آن را با دقت بررسی کنند و مراقبت کنیم که بودجه سال بعد تورمی نشود.