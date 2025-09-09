بکارگیری ظرفیت کارگروه اقتصاددیجیتال در تقویت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در حوزه فناوری و نوآوری، گرهها با تعامل سریعتر و راحتتر از تقابل باز میشوند.
وی افزود: امروز جلسهای در وزارت ارتباطات با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تشکلهای صنفی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با موضوع “بررسی چالشهای کسب و کارهای دیجیتال “برگزار شد که گفتگوی بیپرده، صریح و بدون تعارفات رایج، وجه ممیزه آن بود.
هاشمی در پایان گفت: باور دارم که راه حلها و راهکارها بیشتر و بزرگتر از چالشهای موجود هستند و کنار هم میتوانیم اقتصاددیجیتال را به نقطه شایستهای برسانیم، چرا که تقویت و توجه به بخش خصوصی نه یک الزام و شعار برای توسعه کشور، که ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این مسیر تمام ظرفیتهای کارگروه اقتصاد دیجیتال را به کار خواهیم گرفت.
