مخالفت اساتید دانشگاه تربیت معلم با افزایش سقف سنی پذیرش دانشجومعلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش دانشجومعلمان به ۳۰ سال هشدار دادند و تأکید کردند که چنین تصمیمی، برخلاف اصول علمی، تربیتی و مطالبات رهبر معظم انقلاب، کیفیت تربیت معلم را قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌کند.

متن نامه به شرح زیر است:

«إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْءٍ قَبِلَتْهُ»؛

همانا قلب نوجوان مانند زمین خالی است که هر بذری در آن افکنده شود، آن را می‌پذیرد.

(بخشی از نامه ۳۱ نهج‌البلاغه)

هو العلیم الحکیم

برادرارجمند جناب آقای دکترمسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران؛

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

و رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، در سال‌های گذشته سقف سنی پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه‌های تربیت معلم، یک‌بار از ۲۲ سال به ۲۴ سال افزایش یافته بود. با این حال، اخیراً بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش، در حالی که بیش از ده ماه بحث و بررسی در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به طول انجامیده بود و مخالفت‌های کارشناسی گسترده‌ای وجود داشت، بار دیگر مصوبه‌ای در این کمیسیون برای افزایش سقف سنی پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان به سقف ۳۰ سال به تصویب رسیده است!

ما جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مسؤولیت خطیر تربیت مربیان و معلمان کشور را بر عهده داریم، بر اساس مبانی علمی، پژوهشی و تجربی معتقدیم این تصمیم بنا به دلایل متعدد، نه‌تنها موجب بهبود وضعیت دانشگاه نخواهد شد که تبعات جدی و منفی برای نظام تربیت معلم کشور به همراه خواهد داشت و خلاف مطالبات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه‌الله) مبنی بر ضرورت ارتقاء کیفیت تربیت معلم است.

اهم دلایل مخالفت به شرح زیر است:

عدم توجه به تفاوت‌های استخدام معلم و دانشجومعلم

پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، تنها فرآیندی برای استخدام معلم نیست که فرآیندی تربیتی و نیازمند بسترهای لازم از جمله؛ سن مناسب دانشجومعلم جهت ورود به این دانشگاه شبانه‌روزی است.

تجربه‌های علمی و مطالعات روان‌شناختی نشان می‌دهد که بهترین بازه سنی برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای، اجتماعی و تربیتی معلم، ۱۸ تا ۲۴ سالگی است؛ سنی که فرد روحیاتی انعطاف‌پذیر دارد و ذهن و جانش آماده یادگیری عمیق و زیست تربیتی است.

بر این اساس، افزایش سقف سنی موجب ورود دانشجومعلمانی با سنین بالاتر و در نتیجه کاهش کارآمدی فرآیندهای تربیتی و هویتی دانشگاه و خروجی‌های آن خواهد شد. تأثیرگذاری بی‌بدیل همسالان در فرایند تربیت و رشد خلاقیت، از اصول بدیهی تربیتی است که در دوره دانشجومعلمی، بر اساس ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین، دنبال می‌شود.

نادیده گرفتن زیست تربیتی و فضای شبانه‌روزی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان، به‌دلیل ماهیت شبانه‌روزی خود، مبتنی بر یک زیست تربیتی تمام‌وقت طراحی شده است؛ زیستی که لازمه آن حضور دانشجومعلمان جوان و انعطاف‌پذیر در محیطی هم‌سالانه و هم‌نسلان است.

در حال حاضر نیز، به دلیل افزایش ظرفیت‌های پذیرش و محدودیت‌های زیرساختی و مالی، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی دانشگاه با چالش‌های جدی مواجه‌اند. ورود افراد با سنین بالاتر، این تعارض را تشدید می‌کند و موجب تضعیف کارآمدی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و در نهایت کاهش کیفیت خروجی دانشگاه خواهد شد.

نادیده گرفتن ضرورت پشتوانه کارشناسی و پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های کلان

تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در نظام مسائل آموزش و پرورش؛ به‌ویژه تربیت معلم، نیازمند بهره‌گیری از تحلیل‌های کارشناسی و پژوهشی و مشورت با صاحب‌نظران دلسوز است. عدم توجه به این الزامات در ماجرای افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان، خطری است که ممکن است به سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش نیز سرایت کند و الگویی ناصحیح برای تصمیم‌گیرندگان آینده ایجاد کنند.

با توجه به دلایل فوق و همچنین برگزاری سالیانه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که سقف سنی شرکت در آن به ۴۵ سال نیز می‌رسد، از جناب. عالی و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که همواره با دوراندیشی و اهتمام به ارتقای کیفیت تربیت معلم در کشور، تصمیمات مطلوبی اتخاذ می‌کنند، تقاضا داریم ضمن رد مصوبه کمیسیون معین شورا، بر سقف سنی ۲۴ سال و لزوم تفکیک سن استخدام و تربیت معلم تأکید کنید.