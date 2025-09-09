واکنش جهاد اسلامی به حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش جهاد اسلامی فلسطین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین بعد از ظهر امروز سه شنبه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به نشست رهبران حماس در دوحه، این اقدام را جنایتکارانه خواند که تمامی معیارها و ارزشهای انسانی و ابتداییترین قوانین و عرفهای بینالمللی را نقض میکند.
در بیانیه این جنبش آمده است: اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن نشستی میان رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در پایتخت قطر، دوحه، عملی جنایتکارانه به تمام معنا است که تمامی معیارها و ارزشهای انسانی و ابتداییترین قوانین و عرفهای بینالمللی را نقض میکند، بدون آنکه حتی به این موضوع که دوحه میزبان هیئت خود رژیم جنایتکار برای مذاکرات است، توجهی شود.
این بیانیه میافزاید: این حمله نشانگر این است که این رژیم بر ادامه خونریزی در جنگ نسلکشی آشکار علیه ملت فلسطین اصرار دارد و این تحولی خطرناک است که نباید نسبت به آن مماشات کرد.
جهاد اسلامی همچنین مسئولیت این اقدام را متوجه دولت ترامپ، دانست و اعلام کرد:ما دولت رئیسجمهور آمریکا ترامپ را مسئول رهایی افسارگسیخته رژیم از هر قیدی میدانیم، به ویژه که این تجاوز صهیونیستی پس از آنچه کاخ سفید پیشنهاد ترامپ نامید، صورت گرفته است.
نظر شما