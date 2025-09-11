نوسان بازار گوشت+ جدول نرخ کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار گوشت

قیمت گوشت گوساله در چند هفته اخیر روند افزایشی داشته و امروز هر کیلو گرم ران گوساله از هر کیلو گرم سردست و شقه گوسفندی گران‌تر است.

پیش‌بینی می‌شد با کاهش عرضه نهاده‌های دامی به بازار و کشتار دام‌ها در کوتاه‌مدت قیمت گوشت در بازار کاهش یابد اما این گونه نشد و به گفته برخی فعالان بازار مافیا این بازار اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد.

بازار گوشت مرغ

در بازار گوشت مرغ هم همین وضعیت حکمفرما است و در دو هفته اخیر هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان در نوسان بوده و انواع بسته بندی آن نیز طی چند هفته اخیر با نرخ بالاتر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور عرضه می‌شود.

بازار برنج

کاهش قیمت برنج با برداشت محصولات استان‌های شمالی کشور تا حدودی کاهش یافت اما این کاهش به نرخ ابتدای سال آن برنگشته است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه، سردست و راسته گوسفند ۸۳۰-۸۵۰ ۸۱۰-۸۴۰ گوشت ران گوسفندی ۱۰۶۰۰۰۰-۱۰۷۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰-۱۰۶۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۸۷۰ ۸۷۰ گوشت ران گوساله ۹۳۰-۹۵۰ ۹۴۰-۹۵۰ گوشت منجمد گوساله ۶۵۰-۶۹۰ ۶۵۰-۶۹۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۵۹۵-۷۵۰ ۵۹۵-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۹۵۰ ۹۵۰ گوشت مرغ ۱۳۹ ۱۳۸ ران مرغ بدون کمر ۱۲۹ ۱۲۲ ران مرغ با کمر ۹۹ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰-۳۲۰ ۱۹۰-۳۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۸۹-۱۸۰ ۸۹-۱۷۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۱۲۷ ۱۲۷ قزل‌آلا ۲۵۵ ۲۵۵ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲ کیلو گرمی - - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب - - شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹-۹۵ ۸۹ شکر ۶۰-۶۹ ۶۰-۶۹ روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۵۷.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) ۱۴۰.۷۰۰ ۱۴۰.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۰۸ ۱۰۸ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۲۶۰ - برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) ۵۹۸ ۵۹۸ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹ ۴۹۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۲۱.۵۰۰ ۳۲۱.۵۰۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) - - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۳ درصد، حبوبات ۲۶ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۸ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.