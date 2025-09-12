امام جمعه خاکعلی: کاروان صمود فریاد بشریت برای ملت مظلوم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبههای این هفته نماز جمعه خاکعلی، با اشاره به دیدار اخیر رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۶ شهریور، بر لزوم حرکت دولت در مسیر نقشه راه ترسیمشده توسط رهبری تأکید و اظهار کرد: مطالبهگری تراز انقلاب اسلامی به معنای قدردانی از فرصت خدمت، عملگرایی و پرهیز از انفعال، مقابله با توطئههای دشمن در قالب نه جنگ و نه صلح و تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی است.
امام جمعه خاکعلی با اشاره به توانمندیهای نظامی کشور، از جمله قدرت موشکی، پهپادی، پدافندی و بازدارندگی، خاطرنشان کرد: در عملیات وعده صادق ۱، ۲ و ۳، توان نظامی ایران دشمنان را به حیرت واداشت و امنیت پایدار را برای کشور به ارمغان آورد.
وی با اشاره به پیشرفتهای کشورمان عنوان کرد: پیشرفتهای علمی ایران در حوزههای هستهای، نانو، زیستفناوری و هوافضا نشانهای از جایگاه علمی کشور در میان قدرتهای جهانی است.
حجتالاسلام فاطمیان به حرکت کاروان دریایی صمود اشاره کرد و آن را فریاد بشریت برای ملت مظلوم فلسطین خواند.
وی گفت: این کاروان، فراتر از یک حرکت امدادی، نمادی جهانی از تقابل مدنی با سکوت مرگبار جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی است.
امام جمعه خاکعلی تاکید کرد: نفس این حرکت، خود یک پیروزی بزرگ و نمایش همبستگی امت اسلامی، نافرمانی مدنی در برابر ظلم، و تجلی استقامت در برابر استکبار جهانی است.
