۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

لزوم پاسخگویی به درخواست های مردمی و حرکت در مسیر سخنان رهبری

خلیل آباد - امام‌جمعه خلیل‌آباد گفت: مسؤولان در پاسخگویی به مردم فعال باشند و در مسیر منویات رهبری حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه خلیل آباد با گرامیداشت هفتهٔ وحدت از برنامه‌های شهرستان تقدیر کرد و از مسؤولان خواست در پاسخگویی به مطالبات مردم جدیت داشته باشند و حرکت‌هایشان همسو با منویات مقام معظم رهبری باشد.

امام‌جمعه خلیل‌آباد  همچنین نسبت به وضع منطقه‌ای و قربانی‌شدن کودکان در غزه ابراز تأسف کرد و وضع دشمنان ایران را رو به زوال دانست.

وی ضمن تقدیر از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزارشده به مناسبت هفتهٔ وحدت گفت: هفتهٔ وحدت، منادی انسجام و برادری در میان مسلمانان است.

دستجردی افزود: این هفته باید مبنایی برای تقویت همدلی بین اقشار مختلف جامعه باشد.

امام‌جمعه خلیل‌آباد با تأکید بر اهمیت پاسخگویی مسؤولان به مردم اظهار کرد: مسؤولان باید شفاف، پاکدست و پاسخگو باشند تا اعتماد عمومی تقویت شود و حرکت‌ها همسو با منویات رهبر معظم انقلاب باشد.

وی اضافه کرد: تحقق این رویکرد مستلزم تلاش مستمر دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان محلی است.

دستجردی در بخش دیگری از سخنانش به تهدیدات و یاوه‌گویی‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان ایران آخرین توان خود را به کار گرفته‌اند اما در تنگنایی فراهم‌شده و رو به زوال‌اند.

امام‌جمعه خلیل‌آباد تأکید کرد: هوشیاری جامعه و وحدت مسلمانان، توطئه‌های خارجی را خنثی خواهد کرد.

وی سپس با یادآوری وضعیت غم‌بار نوار غزه و کشتار کودکان بی‌گناه افزود: جهان اسلام امروز به پوچی سیاست‌های خصمانه کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی پی برده است و باید پرسید تا کی کودکان مظلوم غزه همچنان قربانی خواهند شد.

دستجردی از نهادهای بین‌المللی خواست برای پایان دادن به این جنایت‌ها اقدام کنند.

