مورایس: بدشانس بودیم که باختیم؛ خطای بازیکن حریف قطعا پنالتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نونو میگل مورایس در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال خوزستان اظهار داشت: بابت نتیجهای که به دست آمد نارحت هستیم و میدانستیم که بازی به چه شکل پیش خواهد رفت.
او افزود: در زمین فقط یک تیم بازی میکرد و آن استقلال تهران بود و تیم حریف فقط از اشتباهات ما استفاده کرد و استقلال تهران در این دیدار بدشانس بود.
او خاطرنشان کرد: ما به همان سبکی که در نیمه اول به میدان رفتیم، در نیمه دوم هم ظاهر شدیم. تیم حریف دو موقعیت روی دروازه ما ایجاد کرد که یکی از آنها توسط دروازهبان ما مهار شد و دیگری تبدیل به گل شد. ما فرصتهای زیادی روی دروازه استقلال خوزستان ایجاد کردیم و میتوانستیم گلزنی کنیم و شایسته کسب سه امتیاز بودیم.
وی تصریح کرد: یک خطای پنالتی واضح برای ما رخ داد و نمیدانم چرا داور آن را اعلام نکرد. با وجود سیستم VAR نه تنها ۱۰۰ درصد، بلکه ۲۰۰ درصد مشخص بود که آن صحنه پنالتی است.
مورایس افزود: با عملکردی که در زمین داشتیم باید با سه امتیاز به تهران باز میگشتیم. ما همچنان در پروسه آمادهسازی هستیم. از تعطیلات فیفادی تازه برگشتهایم و نتوانستیم از همه بازیکنان خود استفاده کنیم و برای آمادگی کامل بازیکنان نیاز به زمان داریم.
وی در پایان گفت: ما هر روز خوب کار میکنیم اما در دو بازی اخیر دچار بدشانسی شدیم.
