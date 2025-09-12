خلیفه اصل: بازیکنانم با قلب شان بازی کردند و بردند؛ وقت کُشی نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل در پایان بازی با استقلال تهران اظهار داشت: خوشحالم که بازیکنانم مقابل استقلال تهران با قلب‌های خود بازی کردند و توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم. بعد از بازی پیکان، در اولین جلسه تمرینی همراه با بازیکنان هدف‌گذاری کرده بودیم که بتوانیم سه امتیاز دیدار با استقلال تهران را به دست بیاوریم و همین‌طور هم شد.

او افزود: از بازیکنان ممنونم که توانستند دل مردم خوزستان را شاد کنند و به بازیکنان استقلال تهران هم خسته نباشید می‌گویم. ما تیمی جوان هستیم و باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم نتایج بهتری کسب کرده و دل هواداران را شاد کنیم. لیاقت بازیکنان استقلال خوزستان بیشتر از این‌هاست و از مقامات استانی تقاضا دارم که به آنها نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

سرمربی استقلال خوزستان تصریح کرد: در برنامه ما نبود که بخواهیم در جریان بازی وقت‌کُشی کنیم. ما بازی سنگینی را پشت سر گذاشتیم و برخوردها در جریان بازی طبیعی بود. استقلال تهران بازیکنان بزرگی دارد.

او ادامه داد: به‌عنوان یک خوزستانی بسیار خوشحالم که توانستیم دل مردم این استان را شاد کنیم. تمامی اعضای باشگاه استقلال خوزستان دوست دارند که بازی‌های خانگی این تیم در استان خودمان برگزار شود. جا دارد از مدیران باشگاه فولاد خوزستان بابت اجازه برگزاری این بازی در ورزشگاه فولاد تشکر کنم؛ آنها نیز در کسب این پیروزی سهیم هستند.

خلیفه‌اصل خاطرنشان کرد: امیدوارم دوستان سریع‌تر کمک کنند تا ورزشگاه غدیر اهواز هم آماده شود و بتوانیم میزبان خوبی برای سایر تیم‌ها باشیم. تنها دغدغه ما در این بازی جوان بودن بازیکنان بود. ما بازیکنانی داشتیم که با ۱۹ سال سن مقابل استقلال تهران به میدان رفتند و خوشبختانه توانستیم از لحاظ روحی و روانی آنها را آماده کنیم. من وظیفه دارم بازیکنان جوان را برای چنین دیداری آماده سازم.