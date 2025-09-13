  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۱

جدیدترین عملیات یمن علیه اراضی اشغالی با موشک مافوق صوت

جدیدترین عملیات یمن علیه اراضی اشغالی با موشک مافوق صوت

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از جدیدترین عملیات موشکی این کشور علیه اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یگان موشکی یمن موفق شد با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین ۲ دارای سر خوشه‌ای، اهداف حساسی را در یافا اشغالی مورد اصابت قرار دهد.

وی اضافه کرد: عملیات مذکور با این موشک چند کلاهکی، با موفقیت انجام و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به سمت پناهگاه‌ها شد.

سریع تصریح کرد: ملت یمن هرگز دست از حمایت غزه در برابر متجاوزان صهیونیست بر نخواهد داشت. تجاوز دشمن صهیونیستی به یمن باعث می‌شود بیش از پیش در این مسیر ثابت قدم باقی بمانیم.

