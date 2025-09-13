به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی آزاد به میزبانی زاگرب کرواسی تا ساعات دیگری برگزار خواهد شد و چهار نماینده ایران در روز اول این مسابقات روی تشک خواهند رفت. احمد محمدنژاد در ۶۱ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در ۷۰، کامران قاسمپور در ۸۶ و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم امروز به میدان میروند.
امیرحسین زارع دارنده نشان نقره المپیک و قهرمان جهان به همراه وایات هندریکسون آمریکایی در نشست خبری این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد.
هندریکسون نیز ۲۴ ساله است و در واقع سه روز از زارع بزرگتر است. هرچند تجربه زیادی در سطح بزرگسالان ندارد، اما در سالهای اخیر سطح بازی خود را به اندازهای ارتقا داده که بتواند در میان معدود رقبایی قرار بگیرد که توانایی شکست زارع را دارند.
این آمریکایی گفت: هدفش این است که نه تنها در بالاترین سطح رقابت کنم، بلکه ثابت کنم که شایسته حضور در اینجا هستم. کشتی چیزی است که از پنج سالگی انجام میدهم و همه این سالها مرا به زاگرب رسانده است.
وایات هندریکسون آمریکایی ملیپوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم آمریکا که با شکست گیبل استیوسون به این دوره از پیکارها اعزام شده درباره رویارویی احتمالی با زارع در نیمهنهایی گفت: عاشقش هستم. زارع کشتیگیری عالی است، اما بدون اینکه بخواهم خودم را بزرگ کنم من هم کشتیگیر بسیار خوبی هستم.
زارع نیز در این نشست خبری خطاب به ملیپوش آمریکایی عنوان کرد: میخواهم به خاطر پیروزی بر گیبل به شما تبریک بگویم، او یکی از بهترینها در این وزن است. برخی از ثانیههای مسابقه شما در ذهن من است، آن را به یاد دارم. رقابت سخت همیشه لذتبخشتر است و برای من فرقی ندارد مقابل چه کسی قرار بگیرم؛ هدفم فقط مدال طلاست.
نظر شما