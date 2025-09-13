  1. ورزش
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

پیاتزا: تیم ملی والیبال ایران آماده مسابقات قهرمانی جهان است

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: باید به هواداران و مردم ایران نشان دهیم که برای آن‌ها بازی می‌کنیم و با تمام وجود تلاش خواهیم کرد تا نتایج مورد انتظار را کسب کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا در آستانه دیدار شاگردانش مقابل مصر در قهرمانی مردان جهان، اظهار داشت: برای شروع مسابقات آماده‌ایم. تابستان طولانی‌ای را پشت سر گذاشتیم و به‌طور دقیق کار کردیم تا اکنون در این موقعیت قرار داشته باشیم.

وی با بیان این‌که با ذهنیت درست برای بازی‌های پیش‌رو آماده‌ایم؛ تصریح کرد: بازی مقابل مصر، تونس و فیلیپین را پیش رو داریم و می‌دانیم که باید در سطح واقعی خودمان ظاهر شویم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران، تاکید کرد: همیشه باید کیفیت بازی‌مان را حفظ کنیم. اکنون و در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی مردان جهان اوضاع بهتر شده است، باید به هواداران و مردم ایران نشان دهیم که برای آن‌ها بازی می‌کنیم و با تمام وجود تلاش خواهیم کرد تا نتایج مورد انتظار را کسب کنیم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۹ فردا (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین دیدار خود در قهرمانی مردان جهان به مصاف مصر می‌رود.

سیده فرزانه شریفی

