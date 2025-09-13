کامران قاسمپور به مرحله یک چهارم مسابقات جهانی کشتی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد مسابقات قهرمانی جهان، کامران قاسمپور که در دور نخست موفق شده بود موخامد عبداله‌یف کشتی‌گیر قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست دهد، در دور دوم به مصاف باتبیلگون نادامبات از مغولستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد.

با کسب این پیروزی، قاسمپور به مرحله یک چهارم رقابت های قهرمانی جهان در زاگرب راه یافت.

ابراهیم کادیف روس در گروه قاسمپور حضور دارد و احتمال سرشاخ شدن وی با قاسم‌پور وجود دارد. زاهید والنسیا از آمریکا نیز در گروه قاسمپور است اما تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد.