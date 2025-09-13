  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

کشف ۳۰۰تن سنگ سلستین غیرمجاز در سرخه

کشف ۳۰۰تن سنگ سلستین غیرمجاز در سرخه

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از کشف ۳۰۰ تن سنگ سلستین غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سرخه اعلام کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و ممنوعه، مأموران انتظامی سرخه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، با اشرافیت اطلاعاتی، پی بردند فردی اقدام به نگهداری سنگ سلستین غیرمجاز کرده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های لازم، افزود: مأموران در بازرسی از ۲ کارگاه، ۳۰۰ تن سنگ سلستین غیرمجازکشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سرخه همچنین سنگ‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

