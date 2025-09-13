کشف ۳۰۰تن سنگ سلستین غیرمجاز در سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سرخه اعلام کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و ممنوعه، مأموران انتظامی سرخه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، با اشرافیت اطلاعاتی، پی بردند فردی اقدام به نگهداری سنگ سلستین غیرمجاز کرده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های لازم، افزود: مأموران در بازرسی از ۲ کارگاه، ۳۰۰ تن سنگ سلستین غیرمجازکشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سرخه همچنین سنگ‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شد.