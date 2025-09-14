اختصاص یک هزار میلیارد تومان اعتبار کالابرگ به خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوشآئینه، صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون که در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی برگزار شد، تصریح کرد: در هر مرحله از کالابرگ اعتباری، بالغ بر ۳۴۴ میلیارد تومان برای استان واریز میشود که طی چهار مرحله تاکنون یک همت اعتبار اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تشکیل پروندههای شکایت مشاغل سخت افزود: ۱۲ هزار و ۱۷ پرونده بررسی شده که از این تعداد ۷۵۱ مورد رأی و ۳۶ درصد منجر به سازش شده است.
خوشآئینه ادامه داد: تاکنون ۲۸ مجوز کاریابی صادر شده و در این راستا ۵۶۵ نفر صاحب کسبوکار شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با بیان اینکه ورود اتباع بیگانه به استان غیرمجاز است، عنوان کرد: طی سال گذشته ۱۷ تبعه بیگانه در استان شناسایی و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
وی در ادامه از تشکیل ۴۱ تعاونی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: با این اقدام، ۸۱۱ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شد.
خوشآئینه تعداد بیمهشدگان تأمین اجتماعی استان را ۱۰۹ هزار و ۹۸۹ نفر عنوان کرد و افزود: ۹۸ هزار و ۵۷۹ نفر نیز مشمول قانون کار هستند.
وی بیان کرد: سال گذشته تعهد اشتغال در استان ۸ هزار و ۳۴۳ نفر بود اما با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، ۱۲ هزار و ۵۴۷ فرصت شغلی ایجاد شد.
به گفته وی، بیش از ۱۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شده، ناشی از اختصاص ۱۶.۵ درصد اعتبارات تبصره ۱۵ به تسهیلات مشاغل خانگی بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی افزود: طبق پایش انجام شده، ۸۲ درصد این فرصتهای شغلی معادل ۱۰ هزار و ۵۶۰ شغل محقق شده است.
وی همچنین گفت: برای سال جاری ۱۱ هزار و ۷۶۴ طرح پیشبینی و با تعهد دستگاههای اجرایی در سامانه رصد به ثبت رسیده که معادل ۱۲ هزار و ۹۵۱ کد اشتغال است که تاکنون ۲ هزار و ۶۰ کد در سامانه ثبت شده است.
